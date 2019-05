Ovaj glumac mogao bi zamijeniti Bena Afflecka u ulozi Batmana

Sljedeći film o Batmanu gledat ćemo tek u lipnju 2021. godine, a kako piše Variety u glavnoj ulozi neće biti Ben Affleck, već Robertom Pattinsonom s kojim Warner Bros trenutno pregovara.

Pod redateljskom palicom Matta Reevesa u filmu bi Brucea Waynea trebao utjeloviti najpoznatiji vampir Edward Cullen, odnosno 33-godišnji Robert Pattinson. Variety navodi da je on najbolji izbor za ulogu Waynea i očekuje se da će Warner Bros uskoro potvrditi vijest. Očekuje se da će predprodukcija novog filma o Batmanu krenuti već na ljeto, dok će snimanje početi u studenom. Affleck je od Reevesa preuzeo redateljske dužnosti, a nedavno je na Twitteru izjavio da je 'uzbuđen zbog novog filma i da jedva čeka vidjeti Reevesovu viziju oživljenu na velikom platnu.'

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO