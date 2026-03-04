Domaći influecer o bolnoj prošlosti: Nikada se nisam osjećao tužnije i usamljenije, ali tko bi to rekao kada gledate ove slike

Poznati zagrebački kreator sadržaja i influencer Niko Čuturić, kojeg na društvenim mrežama prati više od 140 tisuća ljudi, iskoristio je prošli tjedan Dan ružičastih majica kako bi podijelio svoju potresnu životnu priču i pružio podršku svima koji se suočavaju s vršnjačkim nasiljem. U objavi koja je dirnula tisuće, Niko je podijelio dvadeset fotografija iz srednjoškolskih dana, razdoblja koje naziva svojom „najnižom točkom u životu“. Iako na većini fotografija ima širok osmijeh, istina iza njih potpuno je drugačija.

„Nikada se nisam osjećao jadnije, tužnije, usamljenije, ali tko bi to rekao kada gledate ove slike? Na njima se smijem punim plućima, izgledam sretno, jelda?“, započeo je svoju ispovijest. Objasnio je kako je tijekom srednje škole doživio najgori oblik psihičkog zlostavljanja, izolaciju. Vršnjaci ga, kako kaže, nisu tukli, ali su ga isključili iz društva do te mjere da se i sam počeo izolirati od svih. „Nisam znao kome vjerovati i nisam imao u svom razredu prve dvije godine srednje škole apsolutno nikoga. Kada bi bio veliki odmor, odbrojavao bih tih 15 minuta da što prije prođu“, napisao je, opisujući osjećaj usamljenosti i straha koji ga je pratio svakog dana.

Niko, koji je danas poznat po svojim humorističnim skečevima u kojima utjelovljuje lik 'mame', otkrio je kako su ga tihi komentari i pogledi uništavali. Bojao se odlaska pred ploču, ne zbog loše ocjene, već zbog straha od podsmijeha vezanog za njegov izgled ili znanje. Pritisak je bio toliko velik da je, kako priznaje, gotovo pao prva dva razreda srednje škole. Svjestan je da i danas postoje oni koji sumnjaju u njegovu priču ili misle da ju je preuveličao.

„Dan danas znam da neki misle da sam ja ovu priču izmislio, da sam ju preuveličao, da to tako nije bilo, ali to je MOJA ISTINA, kako sam se ja u tom trenutku osjećao i što se meni događalo“, odlučno je poručio Niko. Ovo nije prvi put da Čuturić koristi svoju platformu za podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i borbi protiv nasilja. Njegov angažman prepoznat je i u poslovnom svijetu, zbog čega je čest gost i govornik na konferencijama poput LEAP Summit Zagreb, gdje govori o korištenju digitalnih platformi za društveno dobro.

Objava je u kratkom roku izazvala brojne emotivne reakcije, a u komentarima su mu se javili mnogi pratitelji koji su podijelili slična iskustva ili mu jednostavno pružili podršku. „Ima nas jako puno. Šteta što nam je to bila škola da izrastemo u ljude kakvi smo danas“, jedan je od komentara s kojim su se mnogi poistovjetili. Poruke poput „Predivan bio i ostao!“ i „Drži se, najjači opstaju“ pokazale su snagu zajednice koju je izgradio na svojim profilima.

Nikina hrabra ispovijest snažan je podsjetnik da se iza nasmijanih lica na društvenim mrežama mogu kriti duboke rane i teške bitke. Njegova priča, ispričana na Dan ružičastih majica, ne samo da je osnažila žrtve nasilja, već je i potaknula širu javnost na razmišljanje o često nevidljivim, ali razornim posljedicama psihičkog zlostavljanja.