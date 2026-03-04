Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERA ZA 5

Mario prešao u vodstvo, njegova večera bila je prava senzacija: 'Pazio je na svaki detalj'

Foto: RTL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
04.03.2026.
u 19:00

Videoproducent Mario Krog prešao je u ovotjedno vodstvo! Oduševio je ekipu i za svoju večeru dobio je visokih 79 bodova! Dok je za hranu dobio 39 bodova, za atmosferu ga je ekipa nagradila s maksimalnih 40 bodova. Samo mu je Albert hranu ocijenio s 9, dok su dame suglasne - Marijeva jela su za 10! "Atmosfera je bila na nivou, smijeh, zezancija...", jasna je bila Romina dok je davala desetku za atmosferu. Svi su se složili te je za atmosferu Mario dobio 40 bodova.

Pripravu večere započeo je radom na desertu nazvanom 'Trostruki fileki', a nastavio glavnim jelom nazvanim 'Husni gulaš i šterc'. Šterc je zbunio većinu gostiju, a uskoro je Mario otkrio da su to krumpirovi žganci. Marijev gulaš sastojao se od krumpira, zelja, junetine, luka, bijelog vina, lovora i cimeta. Za kraj, Mario se okrenuo pripravi predjela - 'Oblječeni jastuki'. Iza naziva skrivali su se štrukli. "To će biti kuhani sirni štrukli", ocijenila je Mirjana.

Mariju je u pripravi stola pomogla baka, uz koju je dočekao goste. Oni su ga, pak, potpuno poštovali - stigli su retro odjeveni i oduševili se Marijevim imanjem. Uskoro su starinski automobil, baka i piće dobrodošlice oduševili goste. "Mislim da sam ih oborio s nogu, štogod sad serviram - desetke će padati", otkrio je Mario. 

Foto: RTL

Uskoro je Mario ekipi poslužio predjelo, a Romina je dobila bezglutensku verziju. "Jako to cijenim", otkrila je ona. "Predjelo je bilo ukusno, mekano, lijepo, klizilo je niz grlo", dodala je. "Pripremljeni s puno ljubavi", zaključio je, pak, Albert. Dok je pripremao glavno jelo, Mario je ekipi osmislio sitnu aktivnost za goste - koji su dobili i male nagrade. I u glavnom jelu se Mario pobrinuo za Rominu, baš kao i za ostatak ekipe. "Lijepo je sve aranžirao i pazio na svaki detalj", pohvalila je Romina domaćina. "Odličan, ne pamtim otkad nisam jela takav", dodala je Anica na gulaš. "Oduševio me izbor začina koji nije baš uobičajen", zaključio je Albert

Osmislio je ekipi aktivnost i nakon glavnog jela, a za kraj stigao je desert, ukusna gibanica s tri punjenja. Uz desert, poslužio je i vruću tursku kavu, što je oduševilo ekipu. "Odlično, bilo je top", komentirala je Romina. Uz divne poklone i komplimente, Mario je uspješno priveo večeru kraju! Nove epizode omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Ključne riječi
RTL večera za 5 showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
tv kritika:

Može se pogriješiti u mnogo stvari, ali jednu si stvar ozbiljna televizija jednostavno ne može dopustiti

Zbunjeni su i gledatelji RTL-a, točnije ljubitelji Formule 1, koji su očekivali da će ovih dana početi pratiti novu sezonu, i to prvi put na ovom programu. RTL je, naime, još prošle godine pompozno najavio da “postaje dom Formule 1”. Pisali su tada kako: “RTL Hrvatska s ponosom objavljuje da je - zajedno sa slovenskim Pro Plusom, kao dijelom CME grupe - osigurala ekskluzivna prava prijenosa svih utrka Formule 1 za sljedeće tri sezone: 2026., 2027. i 2028.” Realno, to jest velik projekt, stvarno značajna sportska novost i prilika da se oko televizije okupi nova, lojalna publika

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!