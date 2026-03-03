Bila je Miss Jugoslavije, godinama živi u Dubaiju, a ovako je odgovorila na glasine da joj suprug ima više žena

Na blještavim ulicama Dubai, gdje se tradicija i suvremeni luksuz svakodnevno isprepliću, već gotovo četvrt stoljeća živi Jelena Bin Drai. Iako je javnost pamti kao bivšu manekenku i Miss Jugoslavije, njezina današnja svakodnevica daleko je od modnih pista, ispunjena je obitelji, poslovnim obavezama i pravilima kulture koju je s vremenom naučila poštovati i razumjeti. U braku je od 2007. godine s poduzetnikom Saeed Bin Draiom, s kojim ima četvero djece: kćer Asju te sinove Hilala, Hamdana i Rašida. Jelena je jednom prilikom ispričala kako im dan započinje već u šest sati, a iako imaju pomoć u kući, Jelena kroz šalu priznaje da je upravo ona adresa za sve. Unatoč užurbanosti, večeri su rezervirane isključivo za obitelj jer, kako ističe, toplina doma ne dolazi s cijenom luksuza.

O životu u novoj kulturi dugo je šutjela, no nedavno je u emisiji Sve u 16 otvoreno progovorila o izazovima prilagodbe. Prisjetila se kako je po dolasku odijevala mini suknje i dekoltirane bluze, baš kao u Milanu, no ubrzo je shvatila da poštovanje dolazi uz razumijevanje lokalnih običaja. U Dubaiju se, objašnjava, zna što znači elegancija, nenametljiva, odmjerena i tiha. Upravo je to lekcija koju je, kaže, naučila vrlo brzo. Godinama su njezin brak pratile glasine, ponajviše one o tome ima li njezin suprug više žena. Na takve napise odgovara ironijom. U jednom od rijetkih intervjua, za portal luftika.rs 2021. godine, duhovito je komentirala priče o “haremu”, usporedivši sebe s Hurem, a supruga sa sultanom, uz dodatak da “srećom ima još 147 žena pa ga ne mora gledati svaki dan”. Iza humora, međutim, stoji jasna poruka – njihov odnos temelji se na ravnoteži i međusobnom poštovanju dviju tradicija. Kako kaže, u arapskoj kulturi muškarac jest zaštitnik, ali samouvjerena žena zna da je ta uloga ne ograničava.

Osim majčinske uloge, Jelena je i poduzetnica uključena u više sektora od zdravstva do IT start-up projekata i obrazovanja. Stereotipi o njezinu podrijetlu i bogatstvu, priznaje, nisu je zaobišli, no naučila je ignorirati zlonamjerne komentare. Kako slikovito kaže, da je reagirala na svaku uvredu, ne bi daleko stigla. Prekretnica njezina života dogodila se upravo susretom sa Saeedom. Njihov prvi susret, prisjeća se, nije bio filmski, tada je imala svega 48 kilograma i nije ostavila poseban dojam. Tek razgovor je probudio zanimanje i pokazao da ih povezuje mnogo više od površnog dojma. Danas, nakon više od dva desetljeća života u Dubaiju, Jelena ističe kako je pronašla ravnotežu između svijeta iz kojeg dolazi i onoga u kojem živi ostajući vjerna sebi, ali i poštujući kulturu koja joj je postala dom.