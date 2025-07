Otkrivena dvostruka prevara! Šefica s Coldplaya udana je za drugog moćnika, nedavno su kupili kuću

Priča koja je započela paničnim bijegom od kamere na koncertu postala je prava poslovna sapunica. Naime, prema pisanju The New York Posta, Kristin Cabot, direktorica ljudskih resursa u tehnološkoj tvrtki Astronomer, nije samo ljubavnica svog šefa Andyja Byrona. Ona je, kako otkrivaju javni zapisi, udana za drugog moćnika – Andrewa Cabota, izvršnog direktora prestižne destilerije Privateer Rum. Par je u veljači ove godine zajedno kupio luksuznu kuću vrijednu oko 2 milijuna eura u elitnom naselju Rye u New Hampshireu, što je svojevrsna potvrda da su donedavno živjeli naoko u idili na obali Atlantskog oceana.

Veza Kristin i Andrewa Cabota nije bila samo na privatnoj razini. Njezin, u međuvremenu obrisan, LinkedIn profil otkrio je da je od rujna 2020. bila i članica savjetodavnog odbora u suprugovoj tvrtki. Cijela situacija djeluje još skandaloznije uzme li se u obzir da je Kristin, prema tvrdnjama svjedoka, viđena s vjenčanim prstenom u društvu supruga Andrewa samo nekoliko dana prije nego što je uhvaćena u zagrljaju s ljubavnikom na koncertu.

Klupko se počelo odmotavati na stadionu Gillette tijekom nastupa grupe Coldplay. Kamera za poljupce prikazala je Kristin i njezinog šefa Andyja Byrona u nježnom zagrljaju. Umjesto simpatične reakcije, uslijedila je čista panika – ona je sakrila lice, a on je doslovno zaronio prema podu. Njihov bijeg od reflektora izazvao je smijeh, a frontmen Chris Martin proročanski je dobacio: - Ili imaju aferu ili su samo jako sramežljivi - kazao je kroz smijeh.

Coldplay puts CEO of Astronomer and Head of HR on jumbotron looking cozy during their concert. pic.twitter.com/yuy2R5FAEc