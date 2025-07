Tko je direktor uhvaćen u aferi na koncertu? I ranije je imao ispade, supruga izbrisala njegovo prezime

Koncert benda Coldplay u Bostonu za Andyja Byrona, izvršnog direktora američke tehnološke tvrtke Astronomer, pretvorio se u noćnu moru koja je obišla svijet. Tijekom segmenta poznatog kao "kiss cam" na stadionu Gillette, kamera je umjesto poljupca na velikom ekranu prikazala Byrona u prisnom zagrljaju s Kristin Cabot, direktoricom ljudskih resursa u istoj kompaniji. Shvativši da su u fokusu tisuća ljudi, par se naglo razdvojio; Byron se pokušao sakriti iza ograde, a Cabot je lice prekrila rukama. Trenutak je dodatno začinio frontmen Chris Martin, koji je kroz smijeh dobacio: "Ili imaju aferu ili su samo jako, jako sramežljivi."

Snimka je u nekoliko sati postala viralni fenomen na platformama TikTok i X, potaknuvši bujicu komentara, osuda i memova u kojima se našalio čak i Ryanair. No, za Byrona su posljedice bile itekako stvarne. Njegova supruga, Megan Kerrigan Byron, s kojom ima dvoje djece, brzo je reagirala. Prvo je sa svojih profila na društvenim mrežama uklonila suprugovo prezime, a nedugo zatim je, suočena s golemim interesom javnosti, deaktivirala svoj Facebook profil. U međuvremenu su i Andy Byron i Kristin Cabot deaktivirali svoje profile na poslovnoj mreži LinkedIn.

Astronomer CEO Andy Byron’s wife removes his last name from her Facebook profile, following viral video of his alleged affair with colleague Kristin Cabot at a Coldplay concert. pic.twitter.com/5xzvEU7Kht