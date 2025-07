VIDEO Kakva blamaža! Oženjeni direktor na koncert poveo svoju kolegicu, a onda ih je uhvatila kamera

Koncerti britanskog benda Coldplay glazbeni su spektakli koji okupljaju desetke tisuća ljudi. Na jednom takvom događaju u Bostonu, osjećaj anonimnosti u masi od 70.000 posjetitelja činio se zajamčenim. Na tu je kartu vjerojatno igrao i Andy Byron, osnivač i izvršni direktor tvrtke Astronomer, kada je na koncert poveo svoju šeficu kadrovske službe, Kristin Cabot. Vjerujući da su sigurni u nepreglednoj gomili, nisu ni slutili da će upravo oni postati glavna atrakcija večeri, i to ne zbog pjevanja iz sveg glasa.

U jednom trenutku, kamere koje prenose atmosferu na velike ekrane, slično popularnoj "kiss-cam" na sportskim događajima u SAD-u, uhvatile su upravo Byrona i Cabot. Prikazani su u krupnom planu, zagrljeni, a njihov trenutak nježnosti nije promaknuo ni samom frontmenu benda. Pjevač Chris Martin, dirnut prizorom, obratio se publici s pozornice i uzviknuo: - Oh, pogledajte ovo dvoje! - usmjeravajući pozornost čitavog stadiona na par koji se našao u centru pažnje.

Coldplay puts CEO of Astronomer and Head of HR on jumbotron looking cozy during their concert. pic.twitter.com/yuy2R5FAEc