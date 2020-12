Optužbe protiv glumca ne prestaju: 'Inzistirao je da spavam gola i svjesno mi prenio spolnu bolest'

Pjevačica FKA twigs, pravim imenom Tahhlilah Debrett Barnett, tuži glumca Shiu LaBeoufa za navodno fizičko, emocionalno i mentalno zlostavljanje. Cijelo to razdoblje glazbenica za New York Times, glazbenica je opisala kao "najgoru stvar koju je prošla u životu" te joj je želja podići svijest o taktikama zlostavljača.

On se za Times oglasio i rekao kako mnogi navodi nisu istiniti, ali je smatrao da se Barnett i druga žena imenom Karolyn Pho, čije se tvrdnje također pojavljuju u tužbi, trebaju izjasniti javno kako bi mogao prihvatiti odgovornost za sve što je učinio.

Foto: Instagram

"Nisam ni u kakvom položaju da ikome kažem kako su se osjećali zbog mog ponašanja. Nemam opravdanja za svoj alkoholizam ili agresiju, već samo racionalizacije. Godinama sam bio nasilan prema sebi i svima oko mene. Imam povijest povređivanja ljudi koji su mi najbliži. Sramim se te povijesti i žao mi je onih koje sam povrijedio. Ne mogu zapravo ništa drugo reći.", kazao je glumac kojeg pjevačica tuži zbog dovođenja života u opasnost kada je kao njegova suputnica 2019. godine na njegov zahtjev u vozilu morala ukloniti sigurnosni pojas uz prateće prijetnje mogućeg sudara, ukoliko mu ona ne kaže da ga voli.

Dogodilo se to na putovanju u pustinju izvan Los Angelesa tijekom kojeg ju je, tvrdi Barnett, LaBeouf probudio usred noći gušeći. Poslije incidenta ga je zamolila da je pusti, tako da je zaustavio vozilo na benzinskoj postaji nakon čega je ona izvadila svoje stvari, a on ju je potom nastavio slijediti i napadati te prema daljnjim tvrdnjama bacio na pod uz automobil te potom vrištao na nju.

Foto: MARK BLINCH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: 44th Toronto International Film Festival FILE PHOTO: Shia LaBeouf attends the international premiere of "Honey Boy" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada September 10, 2019. REUTERS/Mark Blinch/File Photo Mark Blinch

Kasnije, kaže pjevačica, joj nitko nije pomogao i kolega je odbacio njezine navode, a na policiju nije otišla zbog zabrinutosti za njegovu karijeru i zato što je mislila da je nitko neće shvatiti ozbiljno.

Uz njezine optužbe nalaze se i one Karolyn Pho, stilistice koju je LaBeouf tijekom njihove veze zlostavljao, a koja tvrdi da ju je glumac jednom prilikom prikovao za krevet dok je bila pijana te je udario glavom i raskrvario.

Barnett i LaBeouf upoznali su se 2018. godine na snimanju njegovog filma Honey Boy, a nakon toga ubrzo su počeli vezu. Držao je, tvrdi pjevačica, pištolj pokraj kreveta i inzistirao je da spava gola. Za nju je izlazak iz veze postao težak, a u proljeće 2019. ju je još jednom spriječio od odlaska tako da ju je "nasilno zgrabio" zaključao u sobu te vikao na nju.

U tužbi se navodi kako ju je svjesno zarazio spolno prenosivom bolešću, a kaže kako potencijalnu odštetu od parnice namjerava donirati dobrotvornim organizacijama za sprečavanje obiteljskog nasilja.

"Zauvijek će mi biti žao zbog ljudi koje sam oštetio putem", kazao je kratko za Times glumac priznavši kako se liječi od alkoholizma i posljedica PTSP-a.