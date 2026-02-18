Povratak u najopasnije predgrađe: Sve što trebate znati o seriji The 'Burbs

Gotovo četiri desetljeća nakon što je kultna crna komedija „Nepodnošljivi susjedi“ s Tomom Hanksom osvojila srca publike, intrigantna priča dobiva svoju modernu televizijsku adaptaciju u seriji „The 'Burbs“. Nova serija na streaming platformu SkyShowtime stiže 27. veljače, što je prilika za doznati više detalja o ovom projektu.

Radnja je smještena u naizgled idilično predgrađe. Priča prati Samiru (Keke Palmer), uspješnu odvjetnicu i mladu majku, koja se sa suprugom Robom (Jack Whitehall) nevoljko useljava u kuću u kojoj je on odrastao. Njihova svakodnevica mijenja se iz temelja kada se u napuštenu, jezivu kuću preko puta useli misteriozni susjed koji na vidjelo iznese stare tajne slijepe ulice, a nove smrtonosne prijetnje razbiju njihovu iluziju o mirnom, malom susjedstvu. Glavnu ulogu preuzela je Keke Palmer, popularna američka glumica, pjevačica i voditeljica.. Producentica i scenaristica Celeste Hughey, o Palmer je rekla: „Ona je bila moj prvi izbor od samog početka. Zaista je sjajna glumica te nevjerojatna osoba. Od prvog dana jedino sam nju vidjela kao mogućnost za glavnu ulogu, a na kraju se želja i ostvarila“.

Palmer iza sebe ima impresivnu karijeru – od uloge u hororu „Nikako“ do osvajanja dvaju Emmyja. Zanimljivo je da je Palmer 2014. godine postala prva Afroamerikanka u povijesti koja je tumačila ulogu Pepeljuge na Broadwayu, a s tadašnjih 21 godinom bila je i najmlađa glumica u toj ulozi. Upravo je njezina energija ključna za seriju, jer lik Samire interpretira kao autsajdericu koja pokušava zadržati vlastiti identitet. „Željela sam priču staviti u fokus na crnkinju koja ulazi u izrazito bijelo prigradsko okruženje te istodobno pronalazi samu sebe kao nova majka i nova supruga, redefinirajući vlastiti identitet u novom prostoru dok počinje razotkrivati misterij tog grada“, dodala je Hughey.

Showrunnerica Celeste Hughey pazila je na svaki detalj kako bi udovoljila fanovima filma iz 1989. godine. Serija je snimana na istoj lokaciji kao i original, a pažljivi gledatelji primijetit će i brojne posvete izvorniku: naslovi epizoda reference su na legendarne citate iz filma, a u jednoj se sceni pojavljuje portret utemeljitelja grada kojeg utjelovljuje upravo Tom Hanks. Također, u seriji se pojavljuju i neka poznata lica iz originalne postave, poput Wendy Schaal.

Prve recenzije ističu da serija uspješno miješa žanrove i nudi nijansiran pogled na predgrađe, dok je neki opisuju kao idealan naslov za binge-watching uz kokice.

Hoće li Samira Fisher uspjeti razotkriti što se događa iza zatvorenih vrata Hinkley Hillsa ili će opasnost za nju biti prevelika, domaća publika moći će provjeriti u svih osam epizoda odjednom 27. veljače, ekskluzivno na platformi SkyShowtime.