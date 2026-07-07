Odvjetnik Laure Prgomet otkrio kako se reality zvijezda osjeća nakon odluke suda

Laura Prgomet (24), javnosti poznata iz reality showa "Gospodin Savršeni", provest će mjesec dana u istražnom zatvoru odlukom Županijskog suda u Dubrovniku. Sudac istrage prihvatio je prijedlog tužiteljstva te ju tereti za dva kaznena djela napada na službenu osobu. Zatvor joj je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, a sud kao razlog navodi njezinu "izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost". Odvjetnik Robert Bačić najavio je žalbu na ovu nepravomoćnu odluku, no ona ne odgađa izvršenje.

Njezin odvjetnik po službenoj dužnosti Robert Bačić za medije je komentirao njezino stanje. "Laura se jako dobro drži, svjesna je svega. Teško joj je zbog cijele situacije", izjavio je Bačić za Net.hr. U razgovoru za Dubrovački dnevnik je potvrdio i njezino kajanje: "Izrazito joj je teško, teško ovo podnosi. I iskreno joj je žao zbog svega što se dogodilo". Službene okolnosti koje su dovele do ovakvog ispada tek se trebaju utvrditi istragom.

Vlasnik ugostiteljskog objekta oglasio se o incidentu s Laurom Prgomet: 'Bacala je čaše, vrijeđala sve oko sebe'

Incident se dogodio u nedjelju navečer u kafiću u Lapadu, gdje je Prgomet, prema riječima svjedoka, vrijeđala goste, lomila čaše i inventar. Situacija je eskalirala dolaskom policije, koja je pozvana nakon Hitne pomoći zbog stanja u kojem se nalazila. Prilikom privođenja, fizički je nasrnula na policajce i jednoj službenici nanijela lakše tjelesne ozljede, dok je njezin kolega prošao neozlijeđen. Zbog toga se, uz narušavanje javnog reda i mira, suočava i s ozbiljnim kaznenim prijavama.