Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INCIDENT U DUBROVNIKU

Odvjetnik Laure Prgomet otkrio kako se reality zvijezda osjeća nakon odluke suda

Zadar: 4. izdanje modne revije ModernA
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
07.07.2026.
u 16:50

Bivšoj kandidatkinji showa "Gospodin Savršeni" određen je jednomjesečni istražni zatvor nakon nasilnog incidenta u dubrovačkom kafiću. Njezin odvjetnik Robert Bačić otkrio je kako se nosi sa situacijom

Laura Prgomet (24), javnosti poznata iz reality showa "Gospodin Savršeni", provest će mjesec dana u istražnom zatvoru odlukom Županijskog suda u Dubrovniku. Sudac istrage prihvatio je prijedlog tužiteljstva te ju tereti za dva kaznena djela napada na službenu osobu. Zatvor joj je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, a sud kao razlog navodi njezinu "izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost". Odvjetnik Robert Bačić najavio je žalbu na ovu nepravomoćnu odluku, no ona ne odgađa izvršenje.

Njezin odvjetnik po službenoj dužnosti Robert Bačić za medije je komentirao njezino stanje. "Laura se jako dobro drži, svjesna je svega. Teško joj je zbog cijele situacije", izjavio je Bačić za Net.hr. U razgovoru za Dubrovački dnevnik je potvrdio i njezino kajanje: "Izrazito joj je teško, teško ovo podnosi. I iskreno joj je žao zbog svega što se dogodilo". Službene okolnosti koje su dovele do ovakvog ispada tek se trebaju utvrditi istragom.

Vlasnik ugostiteljskog objekta oglasio se o incidentu s Laurom Prgomet: 'Bacala je čaše, vrijeđala sve oko sebe'
Zadar: 4. izdanje modne revije ModernA
1/21

Incident se dogodio u nedjelju navečer u kafiću u Lapadu, gdje je Prgomet, prema riječima svjedoka, vrijeđala goste, lomila čaše i inventar. Situacija je eskalirala dolaskom policije, koja je pozvana nakon Hitne pomoći zbog stanja u kojem se nalazila. Prilikom privođenja, fizički je nasrnula na policajce i jednoj službenici nanijela lakše tjelesne ozljede, dok je njezin kolega prošao neozlijeđen. Zbog toga se, uz narušavanje javnog reda i mira, suočava i s ozbiljnim kaznenim prijavama.

Laura iz 'Gospodina Savršenog' privedena nakon što je porazbijala kafić u Dubrovniku
Ključne riječi
istražni zatvor Sud uhićenje odvjetnik Laura Prgomet showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!