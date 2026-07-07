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'Gospodin Savršeni' Karlo progovorio o vjenčanju s Kajom! Zbog jednog pitanja više nije mogao šutjeti

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
07.07.2026.
u 00:00

Uz romantičnu fotografiju na kojoj grli i ljubi Kaju, Karlo je pokazao niz poruka koje redovito dobiva. "Kad ćeš zaprositi Kaju?", "Kad se ženiš?", "Kad će prsten?" i "Kad ženiš Kaju?" samo su neka od pitanja koja su mu pratitelji uputili

Ovogodišnji "Gospodin Savršeni" Karlo Godec (27) svoju je ljubavnu sreću našao s pobjednicom showa Kajom Casar, a par je zajedno ostao i nakon showa. Trenutačno žive u Zagrebu te uživaju u ljubavi, a kako se provode često i dijele na društvenim mrežama. Često odgovaraju i na pitanja pratitelja, a Karlo je sada istaknuo koje pitanje najčešće dobiva. Uz romantičnu fotografiju na kojoj grli i ljubi Kaju, Karlo je pokazao niz poruka koje redovito dobiva. "Kad ćeš zaprositi Kaju?", "Kad se ženiš?", "Kad će prsten?" i "Kad ženiš Kaju?" samo su neka od pitanja koja su mu pratitelji uputili. "Ovo je najčešće pitanje u zadnjih mjesec dana. Moj odgovor na to je...", napisao je Karlo uz fotografiju, ostavivši pratitelje u neizvjesnosti.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je u petoj sezoni RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", a i dalje privlači golemu pažnju javnosti. Karlo je na svom Instagram profilu podijelio niz fotografija s romantičnog bijega u Istru, točnije u Umag. Uz jednostavan opis "Ponekad ti treba samo jedno malo putovanje", objavio je prizore koji odišu opuštenom atmosferom. Na slikama par pozira nasmijan i zagrljen uz osvijetljeni bazen luksuznog hotela, potvrđujući da njihova ljubav cvjeta i dugo nakon što su se kamere ugasile. Kaja je zablistala u elegantnoj crvenoj haljini koja je istaknula njezinu figuru, dok je Karlo odabrao ležernu bijelu košulju. Otkako je Kaja u finalu dobila posljednju ružu, a potom se zbog ljubavi preselila s Tenerifa u Zagreb gdje sada zajedno žive, njihov je odnos pod stalnim povećalom javnosti.

Njihovi potezi redovito nailaze na pozitivne reakcije obožavatelja, a tako je bilo i ovoga puta. Komentari podrške poput "Prelijepi", "Ajme Gospe moja, ljubav s neba vas obasjala. Kako ste medeni" i "Tako ste usklađeni i zračite zaljubljeno" preplavili su objavu. Posebnu je pozornost privukao Kajin modni odabir, a jedna je pratiteljica upitala: "Odakle je haljina? Kako je lijepa", na što je dobila odgovor da je riječ o popularnom high-street brendu.

Osim romantičnim putovanjem, Karlo je nedavno zaintrigirao pratitelje kada se priključio trendu koji predviđa spol i godinu rođenja prvog djeteta. Filter mu je prognozirao kćer 2027. godine, što je Karlo prihvatio s osmijehom, pokrenuvši lavinu komentara o budućnosti omiljenog reality para.
Ključne riječi
kaja casar Karlo Godec RTL Gospodin Savršeni showbiz

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