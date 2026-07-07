Oni su mnogima bili omiljeni par iz 'Života na vagi'! Postali su roditelji, a otkrili su ime i spol bebe

Silvija Vlašić, poznata javnosti iz showa 'Život na vagi', podijelila je na svom Instagram profilu najsretniju moguću vijest. Ona i suprug Mislav postali su roditelji djevojčice Antonele. Objavila je dirljivu obiteljsku fotografiju na kojoj ona i Mislav s osmjesima na licima zaljubljeno gledaju u svoju novorođenu kćer. Na fotografiji koja odiše toplinom i obiteljskom srećom, malena je umotana u bijelu dekicu s ružičastim uzorkom, a u pozadini se mogu primijetiti i promišljeni detalji dobrodošlice, poput buketa cvijeća i ukrasa, što dodatno naglašava slavljeničku atmosferu u domu Vlašićevih.

U opisu je otkrila i datum rođenja malene. '30.06.2026. Antonela', stoji na početku objave. No, poseban značaj cijelom događaju daje činjenica da je dolazak kćeri kući bio i rođendanski poklon za Silviju. 'Mama nije mogla dobiti bolji poklon za rođendan nego dolazak kući sa svojom princezom! Hvala tati na neizmjernoj podršci kroz cijeli ovaj period', napisala je emotivna Silvija, zahvalivši suprugu na podršci.

Podsjetimo, ljubavna priča Silvije i Mislava započela je pred kamerama, tijekom njihovog sudjelovanja u sedmoj sezoni RTL-ovog showa 'Život na vagi'. Njihovo zajedničko iskustvo, ispunjeno teškim izazovima i međusobnom podrškom, preraslo je u snažnu ljubavnu vezu koja je nadahnula mnoge. Njihov put nije bio samo borba s kilogramima, već i početak zajedničkog života. Zajedno su izgubili više od 145 kilograma, pri čemu je Silvija izgubila 57, a Mislav gotovo 90 kilograma, postavši time inspiracija za brojne gledatelje.

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Ta veza kulminirala je vjenčanjem u rujnu 2025. godine, na kojem su slavili okruženi obitelji, prijateljima i drugim sudionicima showa. Sretnu vijest o trudnoći podijelili su s javnosti u ožujku ove godine, otkrivši simpatičan detalj da su za prinovu saznali tijekom medenog mjeseca, što je za oboje bilo radosno iznenađenje.

Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija i u kratkom roku prikupila tisuće lajkova. U komentarima su se zaredale stotine čestitki prijatelja, pratitelja i bivših kolega iz showa. Među prvima se javio i njihov trener Edin Mehmedović koji im je ostavio srce u komentaru i napisao: 'Čestitam Vlašići!'. Njegovoj čestitci pridružile su se i brojne druge osobe, ispunivši Silvijin profil lijepim željama. 'Čestitam, divni ljudi! I mami sretan rođendan', 'Čestitke roditeljima, a malenoj bezbrižno djetinjstvo', 'Čestitam vam od srca', 'Da vam bude živa i zdrava princeza vaša', samo su neki od komentara podrške upućenih novopečenoj obitelji, na kojima se Silvija svima zahvalila.

*uz pomoć AI-a