FOTO Maja Šuput otputovala na odmor s Bloomom: Nisu sami, u muškom su društvu

Naša poznata pjevačica Maja Šuput iskoristila je ljetne dane za još jedno glamurozno putovanje. Nakon što je krajem lipnja boravila na Ibizi, sada odmara u najpoznatijem ljetovalištu na španjolskoj obali Costa del Sol – Marbelli. Sa sobom je, naravno, povela i sinčića Blooma, a objave na društvenim mrežama odmah su potaknule znatiželju javnosti o tome tko im pravi društvo, s obzirom na to da je pjevačica nedavno potvrdila prekid veze sa Šimom Elezom.

Misterij oko muškog pratitelja nije dugo trajao. Iako su mnogi nagađali o novoj romansi, istina je potpuno drugačija. Maji i Bloomu na odmoru su se pridružili njezini dugogodišnji bliski prijatelji, stilist Marko Grubnić i njegov partner Momčilo Gurović. Prijateljsko druženje u luksuznom okruženju potvrđuje koliko Maja cijeni potporu svojih najbližih. Čini se kako je upravo odmor u dobrom društvu bio ono što joj je trebalo za punjenje baterija prije novih izazova.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Maja je nedavno objavila novu pjesmu 'Nedovoljno lijep' i odradila nekoliko nastupa, pa se odlučila zasluženo odmoriti. Pjevačica se javila s aerodroma te otkrila da ide na mini godišnji, a ovog je puta sa sobom povela prijateljicu i odletjela na Ibizu. Za ženski provod dame su uskočile u sjajne odjevne kombinacije.

FOTO Maja Šuput pobjegla na mini godišnji: Evo gdje je i tko joj pravi društvo