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ŠPANJOLSKA AVANTURA

FOTO Maja Šuput otputovala na odmor s Bloomom: Nisu sami, u muškom su društvu

Foto: Instagram screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
07.07.2026.
u 07:00

Popularna pjevačica Maja Šuput ponovno je spakirala kovčege i sa sinčićem Bloomom otputovala na odmor u Marbellu

Naša poznata pjevačica Maja Šuput iskoristila je ljetne dane za još jedno glamurozno putovanje. Nakon što je krajem lipnja boravila na Ibizi, sada odmara u najpoznatijem ljetovalištu na španjolskoj obali Costa del Sol – Marbelli. Sa sobom je, naravno, povela i sinčića Blooma, a objave na društvenim mrežama odmah su potaknule znatiželju javnosti o tome tko im pravi društvo, s obzirom na to da je pjevačica nedavno potvrdila prekid veze sa Šimom Elezom.

Misterij oko muškog pratitelja nije dugo trajao. Iako su mnogi nagađali o novoj romansi, istina je potpuno drugačija. Maji i Bloomu na odmoru su se pridružili njezini dugogodišnji bliski prijatelji, stilist Marko Grubnić i njegov partner Momčilo Gurović. Prijateljsko druženje u luksuznom okruženju potvrđuje koliko Maja cijeni potporu svojih najbližih. Čini se kako je upravo odmor u dobrom društvu bio ono što joj je trebalo za punjenje baterija prije novih izazova.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Maja je nedavno objavila novu pjesmu 'Nedovoljno lijep' i odradila nekoliko nastupa, pa se odlučila zasluženo odmoriti. Pjevačica se javila s aerodroma te otkrila da ide na mini godišnji, a ovog je puta sa sobom povela prijateljicu i odletjela na Ibizu. Za ženski provod dame su uskočile u sjajne odjevne kombinacije. 

FOTO Maja Šuput pobjegla na mini godišnji: Evo gdje je i tko joj pravi društvo
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Ključne riječi
Momčilo Gurović Marko Grubnić Bloom Tatarinov Maja Šuput Marbella Španjolska showbiz

Komentara 1

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LU
Lukeruk
07:47 07.07.2026.

Kad maja navečer ode zarađivat malog blooma pričuvaju grubnić i gurović, poigraju se malo i uspavaju ga

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