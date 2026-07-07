VIDEO Laura Prgomet nakon divljanja u Dubrovniku ide u istražni zatvor, evo za što je terete

Dubrovačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjom Laurom Prgomet koja je u nedjelju navečer privedena nakon što je porazbjala inventar jednog kadića u Dubrovniku. Danas je u jutarnjim satima bivša sudionica showa "Gospidn Savršeni" u lisicama na rukama odvedena na ispitivanje pred DORH, javlja Dubrovački dnevnik.

- Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje na okolnosti narušavanja javnog reda i mira u nedjelju, 5. srpnja, oko 20,45 sati, u ugostiteljskom objektu na području Dubrovnika i na okolnosti uhićenja 26-godišnjakinje. U narušavanju javnog reda i mira je sudjelovala spomenuta 26-godišnjakinja, hrvatska državljanka, koja je vikala na goste objekta, a tijekom policijske intervencije vrijeđala i omalovažavala policijske službenike te u konačnici fizički nasrnula na njih i pritom lakše ozlijedila policijsku službenicu, Završetkom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičena 26-godišnjakinja počinila kazneno djelo napada na službenu osobu te je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Nakon dovršenog ispitivanja, sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku je osumnjičenoj odredio jednomjesečni istražni zatvor. Osim toga, zbog narušavanja javnog reda i mira protiv osumnjičene slijedi i optužni prijedlog Općinskom sudu u Dubrovniku.stoji u priopćenju policije.

Podsjetimo, čitatelj 24sata, koji je bio svjedok događaja, ispričao je što se dogodilo: 'Pio sam kavu u kafiću kad je došla. Nisam je isprva ni skužio, dok nisam čuo buku. Neki dečko joj se počeo smijati, ona je poludjela i počela se derati: ‘Što ti je smiješno?’. Uzela je čašu i razbila je. Brzo su stigli Hitna pomoć i policija'.

Vlasnik lokala izjavio je za Net.hr da neće podizati kaznenu prijavu zbog materijalne štete, a slično je odlučio i vlasnik apartmana u kojem je navodno također došlo do razbijanja, uz obrazloženje da će "ionako odgovarati za napad na službenu osobu". "Došao sam u trenutku kada je krenula bacati čaše, u lokalu su bili stranci", ispričao je vlasnik ugostiteljskog objekta, istaknuo je kako je došlo do neugodne situacije te dodao kako je pritom "vrijeđala sve oko sebe, od ljudi iz policije, hitne pa do prolaznika".

Laura Prgomet, influencerica iz Dugog Sela, postala je medijski prepoznatljivo lice zahvaljujući sudjelovanju u posljednjoj sezoni RTL-ova showa "Gospodin Savršeni". Od početka se istaknula kao jedna od najosebujnijih kandidatkinja, a njezino ponašanje, energične grimase i specifičan smijeh postali su predmet brojnih rasprava. Dok su je jedni smatrali autentičnom i zabavnom, drugi su kritizirali njezinu ekscentričnost. Bez obzira na podijeljena mišljenja, uspjela je privući golemu pažnju i postati jedna od glavnih tema vezanih uz show. Njezina popularnost nastavila je rasti i nakon završetka snimanja, gradeći karijeru na društvenim mrežama.