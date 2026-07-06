FOTO Borila se za Gospodina Savršenog, a sad ima problema sa zakonom: Evo kako se mijenjala Laura Prgomet
Domaću javnost šokiralo je uhićenje Laure Prgomet, bivše sudionice popularnog showa "Gospodin Savršeni", zbog narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu u Dubrovniku. U međuvremenu se na TikToku pojavio uznemirujući video s mjesta događaja, u kojem Prgomet neartikulirano viče i svađa se s policijom.
"Nešto nakon 20:30 ušla je u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela lomiti stvari. Zbog toga je na teren izašla i policija, ona je privedena", piše Dubrovački dnevnik. Iz policije su naveli kako je u tijeku očevid te kako do njegova dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja. Nakon očevida uslijedit će i kriminalističko istraživanje, kada će biti poznato više detalja.
Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio je za 24 sata kako je došlo do incidenta. – Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili", bila je neprepoznatljiva – kazao je prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri. – Sada je na triježnjenju u Dubrovniku, u pritvoru – dodao je.
Podsjetimo, Laura Prgomet, influencerica iz Dugog Sela, postala je medijski prepoznatljivo lice zahvaljujući sudjelovanju u posljednjoj sezoni RTL-ova showa "Gospodin Savršeni". Od početka se istaknula kao jedna od najosebujnijih kandidatkinja, a njezino ponašanje, energične grimase i specifičan smijeh postali su predmet brojnih rasprava. Evo kako se mijenjala.