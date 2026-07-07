Argentinska zvijezda i njegova partnerica prije slave su kupovali rabljenu odjeću, a ona je radila u trgovini

Dok nogometna zvijezda Enzo Fernández s Argentinom lovi novi svjetski naslov, na putu do kojeg im stoji reprezentacija Egipta, veliku pozornost javnosti izazvala je njegova dugogodišnja partnerica Valentina Cervantes, 26-godišnja argentinska influencerica. Ona je jednom prilikom otkrila kako je izgledao njihov život prije nego što je on postao svjetski prvak te se prisjetila razdoblja kada su jedva spajali kraj s krajem.

Naime, dok se Fernández pokušavao probiti u profesionalnom nogometu i zarađivao vrlo malo, ona je radila u trgovini, a potom i u pozivnom centru kako bi financijski pomogla obitelji. Novca često nije bilo dovoljno pa su kupovali rabljenu odjeću i trudili se izdržati razdoblje puno odricanja dok su čekali da se Enzov nogometni san ostvari, piše AOL.

Njihova ljubavna priča započela je dok su bili tinejdžeri u rodnom San Martínu, kad je Fernández imao samo 16 godina. Srednjoškolska romansa prerasla je u ozbiljnu vezu koja je izdržala brojne izazove, od neizvjesnosti njegove karijere do selidbi na drugi kontinent. Valentina, po struci učiteljica engleskog jezika, bila je uz njega na svakom koraku, od igranja za argentinski River Plate do transfera u portugalsku Benficu, a zatim i engleski Chelsea. Spremnost na žrtvu pokazala se ključnom za njihov odnos koji je godinama bio pod velikim pritiskom. Danas je uspješna na društvenim mrežama, gdje je danas prati više od tri milijuna ljudi.

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Ipak, put do današnje idile nije prošao bez turbulencija. Nakon godina zajedništva, par je u listopadu 2024. iznenada objavio da se razišao. Cervantes se s djecom, kćeri Olivijom i sinom Benjamínom, vratila u Argentinu, dok je Fernández ostao u Londonu. I dok su mediji nagađali o razlozima, njihova ljubavna priča dobila je novi početak.

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Razdvojenost nije dugo trajala, a par je radio na pomirenju. Priznala je da odluka nije bila laka, ali da su zajednička povijest i obitelj prevagnule. Tijekom 2025. potvrdili su da su ponovno zajedno. Danas, dok Enzo lovi novi uspjeh na Svjetskom prvenstvu, obitelj je ponovno na okupu, a Cervantes je uspješna na društvenim mrežama, gdje s više od 3 milijuna pratitelja redovito dijeli trenutke iz obiteljskog života.

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*dijelom uz pomoć AI