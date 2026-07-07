Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
USKORO NA TV

Sjećate li ga se? Glumio je u domaćem hit-filmu i uz bok Kate Winslet, a sada se vraća u novoj seriji

Šibenik: Goran VIšnjić sudjelovao na Teatarskoj ćakuli povodom rođendana HNK
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
07.07.2026.
u 16:15

Toni je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, zatim se dodatno usavršavao u inozemstvu, a među glumačkim priznanjima ističe se nagrada za najboljeg mladog glumca na Pulskom filmskom festivalu 2006. godine za spomenutu ulogu u 'Karauli'

Od 7. rujna gledatelje RTL-a čeka dramska poslastica, kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb', koja gledateljima donosi kombinaciju humora, napetih zapleta i istraga koje odražavaju hrvatsku svakodnevicu. Uz raskošnu produkciju i nagrađivanu autorsku ekipu, glavne uloge nose sjajna mlada glumačka lica s bogatom inozemnom karijerom.

Jedan od njih je 44-godišnji Zadranin Toni Gojanović, kojeg domaća publika ponajviše pamti po ulozi vojnika Siniše iz legendarne 'Karaule' Rajka Grlića, kao i iz međunarodno priznate serije 'Uspjeh' oskarovca Danisa Tanovića te domaće uspješnice ratne tematike 'Šesti autobus'. Toni je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, zatim se dodatno usavršavao u inozemstvu, a među glumačkim priznanjima ističe se nagrada za najboljeg mladog glumca na Pulskom filmskom festivalu 2006. godine za spomenutu ulogu u 'Karauli'.

FOTO Maja Šuput otputovala na odmor s Bloomom: Nisu sami, pridružilo im se muško društvo
Šibenik: Goran VIšnjić sudjelovao na Teatarskoj ćakuli povodom rođendana HNK
1/17

Već godinama živi i radi u Njemačkoj, gdje aktivno djeluje na filmu, televiziji, streamingu, kazalištu i sinkronizaciji, a sve je započelo zapravo - slučajno! „Dio moje obitelji živi u Njemačkoj, a i sam sam odrastao dvojezično. Prije dvanaest godina otišao sam u posjet rodbini te sam, iz čiste znatiželje, otišao na audiciju u tamošnje kazalište. Želio sam vidjeti kako ondje izgledaju audicije. Bio sam potpuno iznenađen kada su, unatoč velikom broju tamošnjih glumaca, upravo meni ponudili angažman. To doista nisam očekivao. Tako je započeo moj glumački put u stranoj zemlji, na jeziku koji, ipak, nije moj“, smije se.

Danas se Toni može pohvaliti nizom angažmana u predstavama te međunarodnim produkcijama, poput uloga u filmovima i serijama 'The Border Post' (2006.) i 'Before We Die' (2021.), u kojoj je tumačio Davora Mimicu, u engleskoj adaptaciji hvaljene švedske kriminalističke serije. Pojavio se i u biografskoj ratnoj drami 'Lee' (2023.), u kojoj glavne uloge tumače Kate Winslet, Marion Cotillard i Alexander Skarsgård.

„Dok radi, glumac ne razmišlja o tome nalazi li se na setu višemilijunskog blockbustera ili 'malog' nezavisnog filma. Razmišlja o onome što je potrebno za scenu. Za mene je najvredniji dio posla upravo stvaralački proces, razmjena energije koja se događa u sceni i radost glumačke igre. Uvijek me zanima kako rade drugi kolege, kakav je njihov proces, služe li se nekom glumačkom tehnikom i kako se ponašaju na setu. U tom je smislu fascinantno kada se nađete pred nekima od svojih idola s velikoga platna i shvatite da i oni neprestano sve preispituju, probaju i traže rješenja te si dopuštaju pogriješiti. To daje nekakav osjećaj zajedništva i kolegijalnosti u tom trenutku“, naglašava Gojanović.

Njegovi šaroliki međunarodni angažmani svjedoče o lakoći prilagodbe različitim filmskim i televizijskim poetikama te sposobnosti tumačenja moralno slojevitih i kompleksnih likova. Upravo to pokazat će i ulogom u novoj RTL-ovoj seriji 'Specijalisti Zagreb', projektu koji ga je vratio u domovinu, ali mu i ispunio dječački san da utjelovi inspektora. „Već dulje vrijeme imam želju ponovno snimati u Hrvatskoj. Iako sam posljednjih godina snimao nekoliko projekata u regiji, dogodilo se da su me 'Specijalisti' ponovno vratili ovdje. Bio je to pravi projekt u pravom trenutku“, ističe.

U seriji će utjeloviti Luku Horvata, 40-godišnjeg višeg inspektora i timskog analitičara. Vođen hladnom logikom i prepoznavanjem obrazaca, Luka je izgradio karijeru u Europolu. Nakon smrti supruge, vratio se Hrvatsku zbog sina Borne. Luka ima briljantan um, ali često se ne snalazi u  svakodnevnim ljudskim interakcijama. Njegov najveći izazov je naučiti kako se povezati s drugima i prihvatiti da ne postoji algoritam koji može zamijeniti međuljudske odnose.

'Specijalisti Zagreb' gledatelje će uvesti u intrigantan svijet policijskih istražitelja i složenih slučajeva sa zagrebačkih ulica, svijet pravde, zločina, različitih generacija i svjetonazora, ali i kompleksnih ljudskih odnosa i emocija. Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja. U fokusu radnje četiri su policijska inspektora posve različitih osobnosti, čiji se odnosi i osobne priče razvijaju tijekom sezone. Uz Gojanovića, glavne uloge nose Peđa Gvozdić, Vini Jurčić i Ivan Barišić. A što sve krije viši inspektor Luka Horvat, gledatelji mogu provjeriti od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

FOTO Sjećate se Gospodina Savršenog iz druge sezone? Proslavio je sinov rođendan, a evo kako danas izgleda
Šibenik: Goran VIšnjić sudjelovao na Teatarskoj ćakuli povodom rođendana HNK
1/45
Ključne riječi
showbiz Specijalisti Zagreb Toni Gojanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

POLICIJA OBJAVILA DETALJE

VIDEO Laura Prgomet nakon divljanja u Dubrovniku ide u istražni zatvor, evo za što je terete

U narušavanju javnog reda i mira je sudjelovala spomenuta 26-godišnjakinja, hrvatska državljanka, koja je vikala na goste objekta, a tijekom policijske intervencije vrijeđala i omalovažavala policijske službenike te u konačnici fizički nasrnula na njih i pritom lakše ozlijedila policijsku službenicu, Završetkom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičena 26-godišnjakinja počinila kazneno djelo napada na službenu osobu te je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, stoji u priopćenju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!