Odlučujući okršaji bili su žestoki i emocionalni: Evo tko je pobijedio Marka Braića u eliminacijskoj borbi

Nakon mjeseci izazova, borbe, odricanja i nevjerojatnih preokreta poznata su imena onih koji su se uspjeli plasirati u finale Survivora. Odlučujući okršaji bili su žestoki i emocionalni, a pred novopečenim finalistima je još jedan posljednji izazov koji će iznjedriti pobjednika 4. sezone ovog zabavno-natjecateljskog showa.

U žutom timu, u dvoboju koji je držao sve u napetosti do posljednjeg trenutka, prednost je na kraju ostvario Luciano Plazibat. Pobjedu je izborio u duelu s Markom Braićem, koji je iz arene izašao uzdignute glave. „Dao sam sve od sebe, ali šampioni imaju to nešto u završnici, jaču glavu, a ja možda to tek trebam naučiti. Na neki način sam sam sebe srušio. Mirna glava je moja najveća lekcija u ovom Survivoru“, rekao je Marko nakon svoje posljednje borbe.

U zelenom timu, put do finala osigurala je Ksenija koja je u borbi nadjačala Matiju. „Ne želim nikoga podcjenjivati, pa ni Matiju. Za mene je on jak igrač, a to se vidi po tome što je došao u top tri“, istaknula je Ksenija prije odlučujuće borbe. Njihov duel bio je igra spretnosti i koncentracije u kojoj su prevagu ipak odnijeli mirnoća i kontinuitet.

GALERIJA Anđa Marić skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala tijekom godina: Bori se s teškom dijagnozom

Matija se od natjecanja oprostio sa stilom: „Osmijeh je na licu i dalje, puno sreće Urošu i Kseniji i svima ostalima. Moj put je bio spektakularan. Od samog starta trudio sam se biti to što jesam. Mislim da sam to i pokazao.“ Uz Luciana Plazibata i Kseniju Bajić, plasman u finale ranije su osigurali Lara Zavorović i Uroš Čiča. Od ukupno 28 natjecatelja 4. sezone, u igri su sada ostala samo četiri finalista, odnosno četiri različita karaktera, svaki sa svojom strategijom za pobjedu. No svima je zajedničko jedno: uspjeli su u najtežem ostati dosljedni sebi i izboriti mjesto među najboljima, a sada ciljaju na pobjedu.

„Veselim se finalnom poligonu, mislim da će biti pravo prijateljski“, najavio je Luciano. S njim se složila i Lara, rekavši: „Meni će se biti gušt boriti protiv njega jer kažem za njega da je žena mačka, kao i ja.“ I u zelenom timu, osjećaj poštovanja i zajedništva bio je snažan. „Sretna sam što smo za kraj ostali Uroš i ja, neka bolji pobijedi“, zaključila je Ksenija. Put do finala bio je iscrpljujuć, emotivan i neizvjestan. Sada, kad su poznati svi finalisti, preostaje samo jedno pitanje – tko ima najviše snage za posljednji korak prema tituli jedinog preživjelog? Odgovore ne propustite doznati već u idućoj epizodi!

VIDEO Emilija Kokić nekad i sad: Kako se poznata pjevačica mijenjala tijekom godina