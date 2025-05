Vesna iz 'Ljubav je na selu' zbog sukoba s Ivinom majkom povukla drastičan potez: 'Puni sinu glavu lažima'

Vesna Vuković na svom je Facebook profilu iznijela optužbe na račun majke zaručnika Ive Obreze, tvrdeći da mu "puni glavu lažima" i uništava im vezu. - Mater puni sinu glavu lažima... Odustanite jer neću vam priuštiti to zadovoljstvo - napisala je Vesna, ističući da je "njena istina svetinja." Zbog obiteljskih napetosti, par se ranije odselio iz Ivinog doma, no problemi su eskalirali, dovodeći do novih potresa.

Vuković nije birala riječi ni u nastavku svojih objava. - Što je sljedeće? Što ćete izmisliti? Jer i besposlen pop ovce krsti tako i vi. Kad je Bog sijao budale po svijetu, nad Hrvatskom mu je pukla vreća - oštro je poručila, pa dodala: - Srećom pa odlazimo na stan. Svaka vaša laž... ne prolazi vam, loše glumite. Sramite se svog bezobrazluka! - obratila se Ivinim roditeljima Vesna Izjave svjedoče o njenoj frustraciji zbog situacije koju opisuje kao neizdrživu, ističući da "niti jedan grijeh, niti jedno zlo djelo ne prođe nekažnjeno."

Foto: Facebook screenshot

Ovo nije prvi Vesnin javni istup o sukobima s Ivinim roditeljima. Ranije ove godine tvrdila je da ih je prijavila policiji zbog klevete. - Sve što se piše protiv mene u SMS-u, sve poruke od svugdje gdje se ja spominjem, sve je otišlo mom odvjetniku, snimka razgovora, sve... Lažne optužbe, sve je snimljeno i poslano, pa sad kome opanci kome obojci - objavila je tada, odlučna da zaštiti sebe i vezu s Ivom od vanjskih utjecaja.

Upitana od strane pratiteljice zašto se zamara negativnim komentarima ako je sretna s Ivom, Vesna je dala bolno iskren odgovor. - Žalosno, ali istinito. Rođena mater i otac sina žele rastavit od mene, prisilu radili nada mnom, Užas. To su roditelji što mu žele dobro? - navela je, dodajući kako je svašta doživjela, ali ovo prvi put. Ustvrdila je da je proživljavala "psihičko zlostavljanje i još koješta", te da se oslanja na pomoć "svjetskog pravnika i odvjetnika". Usprkos tenzijama, izgleda kako Vesna i Ivo ipak ostaju zajedno, no odnos s njegovim roditeljima nikad nije bio gori.

