Od posljedica Covida-19 preminuo armenski predstavnik na Euroviziji

Armenski glazbenik Hayko preminuo je u 49. godini života nakon borbe s koronavirusom, objavio je potal wiwiblogs. Hayko je 2007. godine predstavljao Armeniju na Euroviziji s pjesmom "Anytime You Need", završivši na osmom mjestu. Podsjetimo, te godine Hrvatsku su u Helsinkiju predstavljali Dado Topić i grupa Dragonfly, no nisu se plasirali u finale.

Pravog imena Hayk Hakobyan bio je jedan od najpopularnijih pjevača svoje zemlje, a dva puta je osvajao i nagradu za pjevača godine, 2003. i 2006. godine. Prije pet godina bio je i predsjednik žirija svoje zemlje na Euroviziji koja se tada održala u Stockholmu.

Hayka je na Instagramu pratilo gotovo 60 tisuća ljudi, a posljednju fotografiju objavio je prije tri tjedna, kada se prisjetio jednog svog koncerta.

U Armeniji je od početka pandemije 260.000 potvrđenih slučajeva Covid-19. Više od 5.000 ljudi je izgubilo živote, dok se više od 240.000 ljudi oporavilo.

