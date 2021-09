Novi zaplet između bivših djevojaka Gorana Jureneca: To je bilo naše mjesto

Ljubavna priča Hane Rodić i Gorana Jureneca počela je u showu "Gospodin Savršeni" i dvije godine njihove veze djelovale su poprilično bajkovito i iako su na početku mnogi sumnjali kako je njihova veza namještaljka i da su zajedno samo kako bi privukli pažnju medija, oni su to uporno negirali. Zajedno su se kasnije pojavili i u RTL-ovom showu "Superpar", a uoči pandemije Hana se odselila Goranu u Berlin. Idila je naglo prekinuta početkom ove godine nakon njihovog prekida i javnog obračuna preko društvenih mreža. Hana je ostavila Gorana kada je saznala da se vratio svojoj bivšoj djevojci Claudiji i da je to učinio dok je bio s njom.

Poslije toga slijedi ljubavna bajka na Instagramu koju svakodnevno objavljuju Goran i Claudia i onda od jednom prije tri mjeseca prestaju objavljivati zajedničke fotografije i nedavno na Instagramu potvrđuju kako više nisu zajedno, a Claudia moli da ju se više ne povezuje, kako kaže, s tim čovjekom. I onda obrat kakav smo možda vidjeli veću nekoj sapunici ili romantičnom filmu: Goran i Hana su se pomirili. Prvo su snimljeni u zajedničkoj šetnji Samoborom, a nedugo nakon toga Hana je odletjela u Berlin. Iz Berlina su brzo Goran i Hana objavili video snimke na Instagram storyju i pokazali kako se opet izvrsno slažu kao u vrijeme dok su bili ljubavi par. Goran je snimao Hanu po centru Berlina, zajedno su bili na kavi i obilazili su neka mjesta na koja su prije išli i Goran i Claudia.

Foto: instagram

Vidjela je to i Goranova bivša Claudia i odmah je uzvratila Hani objavom na Instagram storyju i objavila je story s porukom 'pozdrav s našeg omiljenog mjesta na kojem se fotografiramo'. Hana je ubrzo uz fotografiju trgu na kojem je Goran svojevremeno bio i s Claudijom napisala: To je bilo naše mjesto, ja sam ga pronašla prva. Očigledno je da će se prepucavanje na relaciji Hana - Claudia i dalje nastaviti, a za to vrijeme Hana tvrdi kako su ona i Goran samo prijatelji.

