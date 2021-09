Britney Spears istaknula da mnogo toga što je prikazano u filmu nije istina: 'To je stvarno ludo'

Pjevačica Britney Spears (39) komentirala je najnoviji dokumentarac o svom životu 'Controling Britney Spears', piše Page Six. Pjevačica je istaknula da mnogo toga što je prikazano u dokumentarnom filmu New York Timesa nije istina, ali nije objasnila na koji se dio filma to odnosi. "To je stvarno ludo... Gledala sam dio dokumentarca i žao mi je što vas moram obavijestiti, ali mnogo toga što ste čuli nije istina!!!", napisala je u naslovu svog videa koji je objavila na društvenoj mreži Instagram. Istaknula je i kako nije oduševljena načinom na koji je prikazana u filmu. "Wow, koristili su moj najljepši video na svijetu", sarkastično je istaknula Spears.

Pojasnimo da je do ove objave na Instagramu došlo nekoliko sati nakon što je njezin odvjetnik Mathew Rosengart na sudu u Los Angelesu iznio optužbe kako je njezin otac Jamie u tajnosti snimao njezine privatne razgovore, što je zastrašujuće. Objasnio je i da je zbog toga bila otežana komunikacija između poznate pjevačice i njezinog prijašnjeg odvjetnika. Navodne snimke uključivale su razgovore s njezinim dečkima i djecom, Seanom Prestonom (16) i Jaydenom Jamesom (15).

Podsjetimo, Britney je već godinama na sudu s ocem te traži da se ukine skrbništvo i kontrola koju on ima nad njom. Njezina priča posebno je potresla svijet nakon što je ona svjedočila o svemu što se događa proljetos. Njezini obožavatelji pokrenuli su i 'Free Britney' pokret, a pravna bitka se još uvijek vodi.

