FOTO Evo koje su face stigle na premijeru predstave! Dikan u zanimljivom društvu, a Ivana Kekin zablistala je u crnom

Predstava "Samci", nastala prema tekstovima renomiranog srpskog dramatičara Gordana Mihića, sinoć je premijerno izvedena u kazalištu Gavella, gdje je kroz britku političku satiru i intimne ljudske sudbine otvorila aktualno pitanje usamljenosti u suvremenom društvu.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Projekt je nastao u suradnji Gavelle i Gradskog kazališta Bjelovar, a redateljski dvojac Nina Kleflin i Bogdan Diklić spojio je Mihićeve tekstove "Gospodin Foka" i "Siroti mali hrčki" u jedinstvenu kazališnu cjelinu koja publiku istovremeno nasmijava, ali i potiče na razmišljanje o međuljudskim odnosima, izolaciji i potrebi za bliskošću.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Premijera je okupila i brojna poznata imena s domaće javne scene.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Jurčević i Josip Dikan Radeljak
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Jurčević i Josip Dikan Radeljak
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Miran Kurspahić s ozlijeđenom rukom.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Glazbena diva Josipa Lisac.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Političarka Ivana Kekin.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Voditeljica Marijana Batinić i glumica Ivana Roščić.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Glumice Marija Škaričić i Tihana Lazović Trifunović.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
HRT lica, Dubravko Merlić i Željka Ogresta.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Glumac Milan Pleština
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
