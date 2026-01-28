FOTO Evo koje su face stigle na premijeru predstave! Dikan u zanimljivom društvu, a Ivana Kekin zablistala je u crnom
Predstava "Samci", nastala prema tekstovima renomiranog srpskog dramatičara Gordana Mihića, sinoć je premijerno izvedena u kazalištu Gavella, gdje je kroz britku političku satiru i intimne ljudske sudbine otvorila aktualno pitanje usamljenosti u suvremenom društvu.
Projekt je nastao u suradnji Gavelle i Gradskog kazališta Bjelovar, a redateljski dvojac Nina Kleflin i Bogdan Diklić spojio je Mihićeve tekstove "Gospodin Foka" i "Siroti mali hrčki" u jedinstvenu kazališnu cjelinu koja publiku istovremeno nasmijava, ali i potiče na razmišljanje o međuljudskim odnosima, izolaciji i potrebi za bliskošću.