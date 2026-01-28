Naši Portali
MISTERIOZNA OBJAVA

FOTO Nives Celzijus u čipkastoj haljini najavila iznenađenje za fanove: 'Bor je još uvijek tu'

Foto: Instagram
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
28.01.2026.
u 12:03

Jedna od naših najpoznatijih influencerica, Nives Celzijus, zagonetnom porukom uz starije fotografije pokrenula je lavinu nagađanja o tome što novo priprema za svoju publiku

Influencerica, glumica i pjevačica Nives Celzijus ponovno je privukla pozornost zahvaljujući objavi na Instagramu. Podijelila je starije fotografije na kojima pozira u elegantnoj čipkastoj haljini, a uz njih napisala: - Sad već stara slika, ali najprikladnija emocija. Bor je još uvijek tu i ne dam ga! Rado bih nazdravila, ali na detoxu sam. Ali taj dan, dok sam nazdravljala, poželjela sam upravo ovo što mi se upravo obistinjava. I jedva čekam da posvjedočite tom mom djeliću sna! - dodaviš na kraj note.

Ova objava bila je dovoljna da potakne tisuće lajkova i lavinu komentara vjernih pratitelja, koji su odmah počeli s nagađanjima o kakvom se iznenađenju radi. Teorije obožavatelja su raznolike. Mnogi vjeruju da Nives priprema novu pjesmu ili spot, dok drugi smatraju da je riječ o televizijskom projektu. S obzirom na to da je i nagrađivana spisateljica, dio pratitelja priželjkuje novu knjigu. Korištenje društvenih mreža za stvaranje napetosti nije joj strano, i ranije je sličnim objavama uspješno intrigirala javnost.

Ova najava dolazi u vrijeme kada je Nives iznimno posvećena zdravom životu. Nakon što je u prosincu proslavila 44. rođendan, odlučila je u 2026. ući "najljepša i najspremnija do sada". Svoju predanost redovito pokazuje snimkama napornih treninga, na kojima demonstrira zavidnu fleksibilnost, često se šaleći na vlastiti račun, što njeni fanovi cijene.

FOTO Izazovnim izdanjima uvijek privlači pažnju, a danas Nives Celzijus slavi 44. rođendan i ovako se mijenjala kroz godine
1/28

Uz poslovne obveze, Nives ne zapostavlja ni obitelj, pa je Novu godinu dočekala s kćeri Taishom. Vješto balansirajući između uloga influencerice i majke, Nives je potvrdila status zvijezde koja zna kako ostati relevantna. Što god da priprema, publika je spremna i nestrpljivo iščekuje.
