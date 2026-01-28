FOTO Nives Celzijus u čipkastoj haljini najavila iznenađenje za fanove: 'Bor je još uvijek tu'

Influencerica, glumica i pjevačica Nives Celzijus ponovno je privukla pozornost zahvaljujući objavi na Instagramu. Podijelila je starije fotografije na kojima pozira u elegantnoj čipkastoj haljini, a uz njih napisala: - Sad već stara slika, ali najprikladnija emocija. Bor je još uvijek tu i ne dam ga! Rado bih nazdravila, ali na detoxu sam. Ali taj dan, dok sam nazdravljala, poželjela sam upravo ovo što mi se upravo obistinjava. I jedva čekam da posvjedočite tom mom djeliću sna! - dodaviš na kraj note.
Ova objava bila je dovoljna da potakne tisuće lajkova i lavinu komentara vjernih pratitelja, koji su odmah počeli s nagađanjima o kakvom se iznenađenju radi. Teorije obožavatelja su raznolike. Mnogi vjeruju da Nives priprema novu pjesmu ili spot, dok drugi smatraju da je riječ o televizijskom projektu. S obzirom na to da je i nagrađivana spisateljica, dio pratitelja priželjkuje novu knjigu. Korištenje društvenih mreža za stvaranje napetosti nije joj strano, i ranije je sličnim objavama uspješno intrigirala javnost.
Ova najava dolazi u vrijeme kada je Nives iznimno posvećena zdravom životu. Nakon što je u prosincu proslavila 44. rođendan, odlučila je u 2026. ući "najljepša i najspremnija do sada". Svoju predanost redovito pokazuje snimkama napornih treninga, na kojima demonstrira zavidnu fleksibilnost, često se šaleći na vlastiti račun, što njeni fanovi cijene.FOTO Izazovnim izdanjima uvijek privlači pažnju, a danas Nives Celzijus slavi 44. rođendan i ovako se mijenjala kroz godine
Uz poslovne obveze, Nives ne zapostavlja ni obitelj, pa je Novu godinu dočekala s kćeri Taishom. Vješto balansirajući između uloga influencerice i majke, Nives je potvrdila status zvijezde koja zna kako ostati relevantna. Što god da priprema, publika je spremna i nestrpljivo iščekuje.