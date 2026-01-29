Naši Portali
POKAZAO PRSTEN

Pjevač čiji duet sa Severinom ima 85 milijuna pregleda sklopio brak s partnerom

Kontroverzni bugarski pjevač Vasil Trojanov Bojanov, poznatiji kao Azis, podijelio je s pratiteljima sretnu vijest. Na svojem Instagram profilu objavio je da je sklopio brak s dugogodišnjim partnerom u Sjedinjenim Američkim Državama

Bugarska glazbena zvijezda Azis potvrdio je da je ponovno stao pred oltar. Radosnu vijest podijelio je na Instagramu uz fotografiju ruku, svoje i partnerove, na kojima se ističu vjenčani prsteni. - Upravo vjenčani! Hvala ti, Ameriko - napisao je kratko, otkrivši da je ceremonija održana u SAD-u. Iako pjevač privatni život u posljednje vrijeme drži podalje od očiju javnosti, pa tako identitet njegovog supruga nije poznat, objava je odmah izazvala lavinu pozitivnih komentara i čestitki brojnih obožavatelja i kolega.

Hrvatskoj javnosti Azis je najpoznatiji po megahitu "Fališ mi" koji je snimio sa Severinom, a koji na YouTubeu broji više od 85 milijuna pregleda. Zanimljivo je da se pjevači zbog pandemijskih mjera tijekom snimanja spota nikada nisu sreli, već su svoje scene snimali odvojeno, što nije spriječilo pjesmu da postane ogroman regionalni hit i jedan od najvećih dueta na domaćoj sceni posljednjih godina.

Njegov životni put bio je sve samo ne običan. Rođen je u ženskom zatvoru, a karijeru je izgradio na provokativnom imidžu, rušeći tabue na Balkanu. Godinama je bio prepoznatljiv po ženskoj odjeći, štiklama i jakoj šminki, no posljednjih godina doživio je potpunu transformaciju. Danas njeguje izrazito muževan stil, posvećen je treninzima u teretani, a njegovo tijelo krase brojne tetovaže, brada i mišići.

Iako mu ovo nije prvi brak, prethodni, sklopljen 2006. godine s tadašnjim partnerom Nikijem, nije bio pravno priznat u rodnoj Bugarskoj, gdje istospolni brakovi još uvijek nisu legalni. Nakon razlaza, Azis je postao otac troje djece. Najstariju kćer Raju dobio je s dugogodišnjom prijateljicom Galom, a kasnije je postao otac i dvojice sinova, često ističući kako mu je obitelj na prvome mjestu.
