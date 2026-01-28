VIDEO 'Svaka čast!': Danijela Dvornik je u radovima na Braču, a jednim je potezom privukla puno pozornosti

Danijela Dvornik ne prestaje s radovima u svojoj bračkoj oazi. Nakon što je početkom godine najavila "facelifting" svoje kuće u Sutivanu, sada je s pratiteljima podijelila jedan od izazovnijih pothvata. U novoj objavi na Instagramu, Danijela je dokumentirala zahtjevan proces premještanja odraslog stabla masline, koji je simbolično nazvala "operacijom".

Video prikazuje kako bager pažljivo iskopava stablo s impresivnim korijenom te ga premješta na novu, sigurniju lokaciju. Kako je Danijela objasnila u opisu, ovaj potez bio je nužan. "Radim zid i ogradu, ova maslina je smetala zidu i cesti, djelomično je izlazila granama na put pa bi mi je svako malo slomio netko kamionom ili kombijem", napisala je. Istaknula je kako joj je bilo žao gledati kako stablo strada, pogotovo jer je iznimno plodonosno. "A šteta je jer je baš rodna i puna ploda. Dobila je novo mjesto gdje će joj biti ljepše", zaključila je Dvornik, pokazavši još jednom koliko cijeni prirodu koja je okružuje.

Ova "operacija" dio je većeg projekta uređenja njenog doma, koji je najavila kao "kozmetičko osvježenje prostora". Dok Danijela marljivo radi na ostvarenju svojih vizija, njeni su pratitelji s oduševljenjem dočekali objavu. Komentari podrške poput "Bravo" i "Svaka čast" nizali su se ispod videa, a mnogi su pohvalili njenu odluku da spasi stablo umjesto da ga posiječe. "Pratim maslinu i želim joj sreću da se brzo oporavi", napisao je jedan od pratitelja.

Ipak, bilo je i onih koji su izrazili zabrinutost te ponudili savjete iz vlastitog iskustva. Jedan je pratitelj upozorio kako mu se čini da je stablo posađeno preplitko. "Danijela, plitko je posađena, prva velika bura će je izvalit", stoji u komentaru. Drugi je podijelio kako se to radi u njegovom kraju: "Kod nas naprave malo dublju jamu i maslini obavezno podrežu sve lisnate grane". Ova interakcija pokazuje koliko je Danijelina publika angažirana i spremna podijeliti vlastita znanja.

Ovaj potez savršeno se uklapa u životni stil koji Danijela Dvornik promovira otkako se iz Zagreba preselila na Brač. Njen život u Sutivanu ispunjen je poljoprivrednim radovima i uživanjem u prirodi, što redovito dijeli na društvenim mrežama. Prošle je jeseni aktivno sudjelovala u berbi maslina, a poznato je i da uređuje manju kućicu usred svog maslinika, koju smatra osobnim utočištem.

Kroz svoje objave, Danijela ne samo da inspirira pratitelje idejama za uređenje doma, već ih potiče i na aktivan život te poštovanje prema prirodi. Njena odluka da uloži trud i resurse u spašavanje jedne masline dokaz je njene posvećenosti životu na otoku. Sada njenim pratiteljima preostaje pratiti hoće li se maslina uspješno primiti na novoj lokaciji i kako će napredovati ostatak radova na njenom bračkom imanju.