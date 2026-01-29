'Pusti me da spavam' je Detourova himna najboljim tulumima!

Nakon hita "Kuća za krijesnice" koji je osvojio slušatelje i radijski eter, Detour predstavlja novi singl "Pusti me da spavam" - neodoljivu klupsku himnu za aftere najboljih tuluma. „Pusti me da spavam“ je plesna, klupska pjesma koja govori o „PTSP-u“ poslije dobrih tuluma i paradoksa da se najzabavnijih trenutaka, iz poznatih razloga uglavnom ne sjećaš. Takve noći naravno uključuju i mnoge pogreške koje treba prožvakati i nositi se s njihovim posljedicama. Priča je ispričana kroz dijalog između imaginarnog, digitalnog „bića“ i u ovom slučaju ženske osobe.", o pjesmi je ispričao Nenad Borgudan.

Pjesmu prati i videospot koji potpisuje More Media. "Svaki spot koji vrijedi počinje suradnjom – onom pravom, iskrenom kemijom između benda i redatelja. S Detourom smo prošli kroz nekoliko ideja, ali na kraju smo se složili oko one koja je najviše rezonirala s bendom, savršeno se uklopila u budžet i vremenske okvire, a istovremeno zadržala njihov prepoznatljivi duh.Ovaj spot upravo je vizualna manifestacija tog zvuka. Igra svjetla i sjene, nježni preljevi boja, fluidni pokreti kamere – sve ono što mi se javlja kad zatvorim oči i pustim da me njihova glazba odnese. Pusti me da spavam' je zarazno lepršava, gotovo opojna pjesma, pa smo cijeli vizualni jezik – od rada kamere do efekata – gradili upravo prema njezinu ritmu, osjećaju lakoće i onoj zaraznoj zabavi koja je vladala na setu. Na kraju, ovaj video nije samo pratnja pjesmi – to je mali filmski svijet u kojem se Detourov prepoznatljivi zvuk konačno može i vidjeti. Sanjivo, elegantno i potpuno zarazno – baš kao i život kad ga pustiš da te nosi."