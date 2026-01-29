FOTO Žene u transu! Ibrahimović objavio fotku bez majice, pljušte reakcije: 'Woow!'

Nogometaš Zlatan Ibrahimović na svom Instagram profilu podijelio je niz fotografija sa skijanja, no najviše pažnje izazvala je prva, na kojoj pozira bez majice. Na fotografiji, snimljenoj na terasi kuće, okrenut leđima, cijela su mu leđa prekrivena tetovažama. Iako je već neko vrijeme u mirovini od profesionalnog nogometa, Zlatan i dalje izgleda u vrhunskoj formi. Objavu je u vrlo kratkom vremenu lajkalo više od 350 tisuća ljudi.

Zlatan Ibrahimović poznat je po svom direktnom pristupu i otvorenosti, što je još jednom potvrdio u podcastu Slavena Bilića "(Ne)uspjeh prvaka", gdje je iskreno govorio o roditeljstvu i odgoju svojih sinova, Maximiliana i Vincenta. Legendarni nogometaš otkrio je kako mu je jedan od glavnih ciljeva u odgoju djece naučiti ih samostalnosti, bez obzira na bogatstvo i privilegije koje nosi njegovo ime. "Ako s 18 godina nisu samostalni, to znači da nisam uspio. Bili smo u Beverly Hillsu... Ne govorim to da bih se hvalio, nego zato što sam stvarno živio tako. Tada sam igrao u Los Angelesu. Djeca su išla u školu, a svi su imali vozače. U školi sam vidio samo dva bicikla – Vincentov i Maximilianov. Kupio sam im dva bicikla i rekao: 'Uzmite bicikle i idite sami u školu.' Bio sam tvrd i dosljedan, ali uvijek u njihovom najboljem interesu", ispričao je Zlatan.

Posebno je naglasio kako ne želi olakšati život svojoj djeci novcem, već ih želi pripremiti za stvarni svijet. U tom kontekstu dotakao se i društvenih mreža – njegov stariji sin Maximilian otvorio je Instagram tek 2024. godine, dok mlađi sin Vincent još uvijek nema pristup društvenim mrežama. "Mlijeko, kruh i bolonjez. Tri stvari. Kažem svojoj djeci: ako sam ja mogao uspjeti s tih tri stvari, onda možete i vi. Imam više novca nego moji roditelji, ali novac ti neće donijeti sreću", poručio je iskreno. Na kraju je jasno naglasio koje vrijednosti smatra ključnima: "Učim djecu disciplini, poštovanju i samostalnosti." Iako je Zlatan jedan od najpoznatijih sportaša na svijetu, u ulozi oca ne priznaje status zvijezde – već samo rad, red i odgovornost.

Inače, Zlatan je u braku s bivšom manekenkom i poduzetnicom Helenom Seger, a nju nazivaju švedskom Beyonce. Inače, medijima je ovaj par ranije bio jako zanimljiv zato što je ona starija od Zlatana 11 godina.