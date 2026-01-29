Naši Portali
PODRŠKA S TRIBINA

Evo tko je sestra Zvonimira Srne: Zbog brata je plakala, a odlučila se za potpuno drugačiji put

Malmo: Igrači Hrvatske u zagrljajima nakon pobjede protiv Švicarske
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
29.01.2026.
u 18:42

Dok je cijela Hrvatska strepila zbog ozljede rukometaša Zvonimira Srne na Europskom prvenstvu, kamere su zabilježile emotivnu reakciju njegove sestre Antonele na tribinama

Dramatična utakmica hrvatske rukometne reprezentacije protiv Slovenije na Europskom prvenstvu u Malmöu donijela je pobjedu, ali i trenutak koji je zaustavio dah cijele nacije. U 39. minuti susreta, jedan od naših ključnih igrača, Zvonimir Srna, zbog teške je ozljede mišića morao napustiti teren. Dok je on u bolovima izlazio s parketa, kamere su na tribinama uhvatile uplakano lice Zvonimirove mlađe sestre, Antonele Srne, o čijoj emotivnoj reakciji svi pričaju.

Rođena  2003. godine u Metkoviću, gradu rukometnih legendi, Antonela pripada jednoj od najpoznatijih hrvatskih sportskih obitelji. Ipak, unatoč odrastanju u okruženju gdje je sport način života, odlučila je krenuti potpuno drugačijim putem. Nakon završene srednje škole, rodni Metković zamijenila je Zagrebom, gdje je upisala zahtjevan studij na Medicinskom fakultetu. Upravo ta kombinacija ljepote, inteligencije i samozatajnosti zaintrigirala je javnost, koja je primjećuje ne samo na tribinama, već i na zagrebačkoj špici, gdje svaki put iznova plijeni pažnju jednostavnošću i profinjenošću.

Malmo: Igrači Hrvatske u zagrljajima nakon pobjede protiv Švicarske
25.01.2026., Malmo Arena, Malmo, Svedska - EHF Europsko prvenstvo 2026., drugi krug, skupina II, Hrvatska - Svicarska. Igraci nakon utakmice u zagrljaju sa svojim partnericama Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prije nego što je postala najvatrenija navijačica svoga brata, Antonela je i sama bila aktivna rukometašica. Branila je boje ŽRK Metković na poziciji srednjeg vanjskog. Zbog toga utakmice ne prati samo kao sestra, već i kao poznavateljica sporta koja prepoznaje svaki taktički detalj i napor koji njezin brat i suigrači ulažu na terenu. Danas je njezina uloga drugačija, ali ne i manje važna. Postala je zaštitno lice obiteljske podrške s tribina, gdje je redovito viđamo u društvu majke Ivane i djevojke Dore

Malmo: Igrači Hrvatske u zagrljajima nakon pobjede protiv Švicarske
Inače, prezime Srna u Hrvatskoj je sinonim za sportske uspjehe, a priča se proteže kroz tri generacije. Započeo ju je djed Uzeir, nogometaš i trener, a nastavili sinovi i unuci. Antonelin i Zvonimirov otac, Renato Srna, bio je talentirani nogometni vratar NK Neretve, dok su rukometne gene naslijedili od majke Ivane, bivše rukometašice. Ipak, najpoznatiji član obitelji je stric Darijo Srna, legendarni kapetan nogometne reprezentacije, čija je karijera postala inspiracija cijeloj obitelji. Odrastanje uz takve uzore bez sumnje je oblikovalo Antonelin karakter i usadilo joj radnu etiku koju danas primjenjuje u akademskom svijetu.

Ključne riječi
Zvonimir Srna Antonela Srna sestra Hrvatska rukometna reprezentacija Europsko prvenstvo rukomet showbiz

