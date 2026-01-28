Mladen Grdović u tehnološkom šoku: 'Nismo imali CD player, a sad nas AI uništava!'

Jedan od najomiljenijih domaćih glazbenik Mladen Grdović posljednjih mjeseci je aktivan na društevnim mrežama, gdje često komentira događaje, i prisjeća se detalja iz svoje karijere. Sada je na Facebooku objavio svoje albume na kazetama, i komentirao umjetnu inteligenciju.

- Najprije smo počeli sa singl i Lp pločama pa smo doživjeli kazete... Koliko je ovdje truda, komponiranja, godina, sati snimanja, živciranja, iščekivanja... Mislili smo da će kazete biti zadnje od tehnologija. I, odjednom se pojavi CD. Svi u čudu, ni‘ko u auto nema CD player, ni‘ko doma CD... Što sad ? I to se riješi godinama, svi poludjeli za CD-ovima, ja i ne znam broj koliko sam ih izdao... Svi sritni, svi pivaju, vrimena lipa... I, što sad? Došla umjetna inteligencija koja će ovu našu lipu zemaljsku kuglu uništiti... Al‘ ne daj Bože, ipak na mlađima svit ostaje, napisao je.

Mladen Grdović, legenda hrvatske zabavne glazbe, nedavno je gostovao u našoj emisiji "Show na kvadrat", a gdje je govorio o mnogim zanimljivostima iz privatnog života. Ono što svakako nije moglo proći "ispod radara" jest upravo njegova prošlogodišnja vožnja za Dan zaljubljenih, odnosno 14. veljače. Tada ga je policija uhitila u alkoholiziranom stanju, a alkotestom je napuhao čak 3,6 promila alkohola u krvi. Mediji su tada prenosili kako je njegov slučaj završio na oglasnoj ploči zadarskog Općinskog suda, a zbog ovog slučaja trajno mu je oduzeta vozačka dozvola. "Ne žalim zbog toga. Tu su postojale izdajice, oni ljubomorni, jer sam uvijek vozio dobar auto.

Onaj koga si častio, taj te prvi izdao", kazao nam je Grdović u emisiji. "Inače, nikada ni jedan automobil nisam oštetio. Od tri milijuna kilometara imam samo četiri sudara. Meni su, iskreno, opasniji ovi električni romobili", dodao je Mladen te nam odgovorio na pitanje jesu li mu policajci opraštali kazne tijekom života, s obzirom na to da je jedan od najpopularnijih dalmatinskih glazbenika. "Nisu mi ništa opraštali, više sam platio kazni nego što imam nastupa", priznao je Grdović.