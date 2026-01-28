Otkriveno koliko supruga Brooklyna Beckhama mjesečno dobiva od oca milijardera: Beckhamovima se to ne sviđa

Nicola Peltz, supruga Brooklyna Beckhama, navodno od svog oca, američkog milijardera Nelsona Peltza, prima mjesečni džeparac od čak milijun dolara. Ta informacija ponovno je potaknula usporedbe između financijske moći obitelji Peltz i Beckham, čije se bogatstvo procjenjuje na znatno manji iznos. Dok se neto vrijednost Nelsona Peltza procjenjuje na oko 1,6 milijardi dolara, David i Victoria Beckham raspolažu imovinom od približno 680 milijuna dolara. Prema riječima novinarke Marine Hyde, koja je govorila u podcastu The Rest Is Entertainment, Beckhamovi sinu Brooklynu pružaju značajnu financijsku pomoć, ali ne u mjeri u kojoj to čini obitelj Peltz. Kako navodi, David i Victoria oduvijek su željeli da njihov sin s vremenom postane financijski neovisan.

Isti izvor tvrdi da je Nelson Peltz navodno izjavio kako svojoj kćeri daje milijun dolara mjesečno, iako bi on takve tvrdnje mogao demantirati. Pitanje novca dodatno je zakomplicirano navodnim predbračnim ugovorom, za koji se ranije pisalo da je izazvao zabrinutost kod Beckhamovih, koji strahuju da je njihov sin njime ograničen. Brooklyn i Nicola već više od godinu dana žive u luksuznoj vili u Los Angelesu vrijednoj oko 11 milijuna funti, a prema pisanju medija, Nicola je glavni vlasnik nekretnine. Izvori bliski obitelji Peltz ranije su tvrdili kako smatraju da Beckhamovi nisu financijski „dovoljno velikodušni“ prema svom sinu, ističući da David i Victoria, unatoč bogatstvu, ne žele slati pogrešnu poruku olakim dijeljenjem milijuna.

Nelson Peltz je na vjenčanje svoje kćeri i Brooklyna 2022. godine potrošio oko 3,5 milijuna dolara, čime je, kako se navodi, jasno pokazao da je Brooklyna prihvatio kao člana obitelji. Peltz je svoje bogatstvo izgradio kroz prehrambenu i industrijsku proizvodnju, a kasnije se posvetio tzv. aktivističkom investiranju. Otac je desetero djece, među kojima je i Nicola, koja se godinama bavi glumom. Posljednjih dana par boravi u Malibuu, gdje uživaju u romantičnom odmoru, svega nekoliko dana nakon što je Brooklyn javno prekinuo odnose s obitelji. U opsežnoj izjavi optužio je roditelje za kontrolu, miješanje u njegov brak i emocionalni pritisak. Dok su se ostali članovi obitelji Beckham okupili u Parizu kako bi podržali Victoriju Beckham prilikom dodjele francuskog Ordena umjetnosti i književnosti, Brooklyn je na društvenim mrežama objavio emotivne trenutke s Nicolom, jasno poručivši gdje su njegove trenutačne lojalnosti.