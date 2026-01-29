Naši Portali
VELIKO OKUPLJANJE

Slijedi nam krkljanac? Sva sila visokih dužnosnika stiže u Zagreb, pitali smo ima li posebne regulacije prometa

Zagreb: Blokirane Frankopanska i Savska zbog povratka delegacije Gruzije u hotel
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/2
Autori: Hana Ivković Šimičić, Benjamin Mihoci/Hina
29.01.2026.
u 15:07

Ovim putem molimo sve građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu, poručili su

Više od 20 europskih čelnika, među kojima i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, očekuje se u petak i subotu na neformalnom okupljanju Europske pučke stranke (EPP) u Zagrebu, gdje će raspravljati o položaju Europe u svijetu te prioritetima stranke.

Budući da je riječ o visokim uzvanicima, policiju i Grad smo pitali kakve mjere sigurnosti planiraju po tom pitanju te očekuju li se kakve obustave u prometu. Iz Grada su nas uputili na Ministarstvo unutarnjih poslova, a na naš upit odgovorili su nam iz Policijske uprave zagrebačke. 

"Slobodni smo Vas obavijestiti da će policijski službenici Policijske uprave zagrebačke povremeno na području južnog i centralnog dijela grada Zagreba fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa. Također, ovim putem molimo sve građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu", kazali su nam. 

Otkriven uzrok požara poznate pizzerije u Zagrebu! Šteta iznosi više stotina tisuća eura
Zagreb: Blokirane Frankopanska i Savska zbog povratka delegacije Gruzije u hotel
1/20

O potencijalnim obustavama javnog prijevoza pitali smo i ZET, a ondje su nam rekli da se očekuju kratkotrajne prekide prometa u trenucima kad će kroz grad prolaziti kolona pod pratnjom. – Očekuje se otprilike 23 lidera europskih institucija, država članica Europske unije i stranaka iz obitelji EPP-a: von der Leyen, predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola", rekli su iz HDZ-a, koji je uz EPP domaćin događaja.

Također, na neformalno okupljanje "EPP Leader's Retreat" će doći i njemački kancelar Friedrich Merz, kojem je će to biti prvi posjet Hrvatskoj, te Donald Tusk, koji u hrvatski glavni grad dolazi prvi put otkako je ponovo postao poljski premijer. Sudjelovat će i Antonio Tajani, talijanski šef diplomacije i zamjenik premijerke Giorgije Meloni.

Ključne riječi
Von der Leyen Zagreb EU okupljanja

Komentara 5

Pogledaj Sve
ST
Starčević
15:36 29.01.2026.

ha ha ha .... pametan potez večernjeg da se ne može komentirati onaj serbski film, sa par yugovića iz hrvatske...

ZE
zelicius
15:40 29.01.2026.

Sto posto sam siguran da ni odmah bio uhićen netko tko bi javno zapalio zastavu sadističke EU tvorevine, isto onako kako su uhićeni oni koji su 1895. zapalili mađarsku, na čelu sa Stjepanom Radićem.

DK
Darac Komarac
15:32 29.01.2026.

Masoni se okupljaju da podijele plijen

7. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Zašto Vlado Ranogajec ima ulicu, a Vesna Bosanac ne? Jonjić prozvao i HNS: 'Represivna praksa'

Kao posebno problematično istaknuo je to što se, prema njegovim riječima, isti akteri koji javno osuđuju određene simbole, istodobno njima koriste ili ih toleriraju kada im to politički odgovara. Jedino Hrvatska! poručila je kako je vrijeme za dosljednost u postupanju institucija te najavila nastavak inicijative za referendum o slobodi mišljenja, govora i tiska, uz poruku da gradonačelnik treba pokazati želi li doista biti gradonačelnik svih Zagrepčana.

