Slijedi nam krkljanac? Sva sila visokih dužnosnika stiže u Zagreb, pitali smo ima li posebne regulacije prometa

Više od 20 europskih čelnika, među kojima i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, očekuje se u petak i subotu na neformalnom okupljanju Europske pučke stranke (EPP) u Zagrebu, gdje će raspravljati o položaju Europe u svijetu te prioritetima stranke.

Budući da je riječ o visokim uzvanicima, policiju i Grad smo pitali kakve mjere sigurnosti planiraju po tom pitanju te očekuju li se kakve obustave u prometu. Iz Grada su nas uputili na Ministarstvo unutarnjih poslova, a na naš upit odgovorili su nam iz Policijske uprave zagrebačke.

"Slobodni smo Vas obavijestiti da će policijski službenici Policijske uprave zagrebačke povremeno na području južnog i centralnog dijela grada Zagreba fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa. Također, ovim putem molimo sve građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu", kazali su nam.

O potencijalnim obustavama javnog prijevoza pitali smo i ZET, a ondje su nam rekli da se očekuju kratkotrajne prekide prometa u trenucima kad će kroz grad prolaziti kolona pod pratnjom. – Očekuje se otprilike 23 lidera europskih institucija, država članica Europske unije i stranaka iz obitelji EPP-a: von der Leyen, predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola", rekli su iz HDZ-a, koji je uz EPP domaćin događaja.

Također, na neformalno okupljanje "EPP Leader's Retreat" će doći i njemački kancelar Friedrich Merz, kojem je će to biti prvi posjet Hrvatskoj, te Donald Tusk, koji u hrvatski glavni grad dolazi prvi put otkako je ponovo postao poljski premijer. Sudjelovat će i Antonio Tajani, talijanski šef diplomacije i zamjenik premijerke Giorgije Meloni.