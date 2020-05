Novković objasnio u kakvim je odnosima s bivšom suprugom s kojom ima dva sina

Prije nego je počela pandemija koronavirusa Boris Novković sa svojim producentom Hrvojem Prskalom počeo je raditi na novom albumu, ali zbog virusa su morali prekinuti s radom. Kreativni duh Borisa Novkovića ipak nije mirovao u karanteni i on je objavio novu pjesmu "Moj grad bez ljudi" koja je snimljena u nešto drugačijim uvjetima od uobičajenih.

- Od same pandemije do potresa bilo je psihotično i preplavio me nekakav osjećaj i jednu večer izbacio sam ovu pjesmu. Danas se može snimiti pjesmu online kao da si boravio u nekom studiju. Moj glas je snimljen online preko telefona i sve se online odvijalo, a za spot smo u studio došli samo redatelj i ja i snimili kadrove - ispričao je Boris Novković za RTL Exkluziv. Ispričao je i kako je prije početka pandemije osjećao da će se dogoditi loše stvari. - Kroz jedan autorski rad imam jači senzibilitete za osjetiti neke energije i znao sam da nam nešto slijedi čim sam vidio što se događa u Kini i govorio sam to bliskim ljudima - veli Boris. Njegova kći Si proslavila je svoj prvi rođendan nedavno i zbog posebnih mjera izostala je rođendanska zabava koju su Boris i njegova četvrta supruga Iris planirali za svoju kći.

- Planirali smo veliko slavlje s obzirom da je to kod nas u obitelji tako i sva naša slavlja i rođendani mojih sinova su velike proslave i tada se svi skupimo kod moje bivše supruge. Bio je plan da u našoj velikoj obitelji proslavimo rođendan Si, ali to se nažalost nije dogodilo. - ispričao je pjevača koji dosad nije puno pričao o četvrtoj supruzi i njihovoj kćeri. Tijekom ove karantene neko vrijeme nije vidio sinove 10-godišnji Noa i 7-godišnji Bono, koje je dobio u prijašnjem braku s novinarkom Lucijom Matić i s kojom je ostao u odličnim odnosima i nakon razvoda i objasnio je kako im je to uspjelo.

- Ako su se ljudi odlučili za roditeljstvo onda moraju biti dosljedni u tome, a u tome smo moja bivša supruga i ja uvijek bili dosljedni. u super smo odnosima svi skupa i to bi trebao biti najnormalniji način komuniciranja jer djeca su najbitnija.

VIDEO Ovim poznatim parovima granice i nacionalnost ništa ne znače