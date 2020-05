Dok su mnogi sretni zbog Luke i Ingrid, Nadia objavila agresivnu poruku

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' koju su eksperti prvo spojili s Lukom Budakom, Nadia Amić na Instagramu je objavila znakovitu poruku, nakon što se saznalo da su nakon showa u vezi završili Ingrid i Luka.

"O mom poštenju pričaju najveće ku****e, o mom intelektu najveće glupače, o mojoj ljepoti najveće nakaze" napisala je Nadia.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Nadia i Luka donijeli su odluku kako žele nastaviti svoju vezu i nakon što se show "Brak na prvu" završi. U razgovoru s prijateljicom Nadia je, prije nego što je donijela odluku da će i dalje biti s Lukom, pričala o svom odnosu s Lukom i izrazila je sumnje u njihovu vezu. – On je simpatičan i drag, pun ljubavi, traži pažnju. U njemu nema ničega iskvarenog i lošeg – govorila je svojoj prijateljici i nastavila:

– To ti je ono, ne mogu s njim, a ne mogu bez njega. Prijateljica ju je upitala je li joj žao zbog nečega i bi li nešto promijenila kad bi mogla. – Žao mi je što sam pred Lukom često bila preozbiljna, iako nisam takva i volim se smijati – rekla je Nadia u emisiji RTL-a. Dodaje kako osjeća da nešto nedostaje u njihovu odnosu, ali nikako ne može zaključiti što je to. – Koji je to ključ, da zaključam ta otvorena vrata, gdje ulazi taj propuh. Nešto fali. Nešto ne štima, ali ne znam što – rekla je Nadia.