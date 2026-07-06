Novi raskol u obitelji: Harry prihvatio očev poziv, ali iz Palače je stigao hladan tuš

Posjet princa Harryja domovini povodom odbrojavanja do Invictus Gamesa 2027. trebao je biti, barem se tako javnost nadala, korak prema smirivanju napetosti koje već godinama potresaju britansku kraljevsku obitelj. Umjesto toga, prerastao je u pravi "rat priopćenjima" između tabora Sussexa i Buckinghamske palače, a sve se vrti oko naizgled jednostavnog pitanja: gdje će princ odsjesti? Dok jedna strana tvrdi da je maslinova grančica pružena i prihvaćena, druga odgovara da je odgovor stigao prekasno. Cijela situacija razotkrila je dubinu nepovjerenja i komunikacijskog jaza koji i dalje vlada između odbjeglog princa i institucije koju je napustio. Dok se kralj Charles bori s teškom bolešću, a nije vidio svoje unuke Archieja i Lilibet još od platinastog jubileja 2022. godine, logistički nesporazum oko smještaja postao je simbolom mnogo većih, neriješenih obiteljskih problema.

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Prema navodima Harryjevog glasnogovornika, priča je trebala imati sretniji početak. Vojvoda je, kako tvrde, primio i prihvatio ponudu svog oca da boravi u jednoj od kraljevskih rezidencija tijekom svog posjeta. Ovo je bio značajan preokret, s obzirom na to da je Harry u prošlosti odbijao takve ponude, navodeći kao glavni razlog zabrinutost za sigurnost. Smatrao je da su lokacije poput Buckinghamske palače previše izložene, s javnim ulazima i izlazima koji predstavljaju rizik bez adekvatne policijske zaštite, koju je izgubio nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti. Ovaj put, njegov je tim navodno osigurao alternativne privatne sigurnosne aranžmane, čime je uklonjena prepreka za boravak unutar zidina palače. Prihvaćanje poziva stoga je trebalo simbolizirati gestu dobre volje i spremnosti na zbližavanje, no ubrzo se pokazalo da palača ima drugačiju verziju događaja.

Nedugo nakon objave iz tabora Sussexa, iz Buckinghamske palače stigao je demantij koji je cijelu situaciju okrenuo naglavačke. Izvori iz palače potvrdili su da je ponuda za smještaj doista postojala, ali i da je Harryjev potvrdan odgovor stigao nakon zadanog roka. Zbog toga, tvrde, smještaj više nije bio dostupan. Ova birokratska prepreka mnogim se promatračima čini kao slabo prikriven izgovor koji ukazuje na to da unutar palače ne postoji stvarna volja za pomirenjem. Komunikacijski šum, bilo da je slučajan ili namjeran, samo je dolio ulje na vatru. Uz to, Harryjev tim ponudio je i dodatno objašnjenje za povlačenje ponude, navodeći zabrinutost palače zbog nadolazeće presude u prinčevoj tužbi protiv izdavača Daily Maila. Navodno, postojala je bojazan da bi Harryjev boravak u kraljevskoj rezidenciji u jeku pravne bitke s medijima mogao kompromitirati ustavni položaj kralja Charlesa i stvoriti privid sukoba interesa.

Na kraju, princ Harry će, kako stvari stoje, ponovno odsjesti u privatnom smještaju na neotkrivenoj lokaciji. No, pozadina cijele priče leži u pitanju sigurnosti koje ga progoni od napuštanja kraljevskih dužnosti. Njegova dugotrajna pravna bitka s britanskom vladom oko osiguravanja policijske zaštite, koju bi sam financirao, završila je porazom. Upravo je ta odluka, prema njegovim riječima, glavni razlog zašto njegova supruga Meghan Markle i djeca, Archie i Lilibet, ne dolaze s njim u Veliku Britaniju. U jednom je intervjuu izjavio kako svoju obitelj ne može dovesti u domovinu ako im ne može jamčiti sigurnost.