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u turskoj

Pjevač bio na transplantaciji bubrega, pa otkrio detalje iz bolnice: Tata je plakao ispred lifta, bilo je teških dana i depresije

Foto: Instagram
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
06.07.2026.
u 19:45

Dok je ležao u krevetu, uz njega je bio otac koji je bio hrabar i dobro se držao sve do trenutka kada su Samira trebali ugurati u dizalo prema operacijskoj dvorani, priznao je jednom prilikom

Pjevač i nekadašnji sudionik realityja "Zadruga", Samir Ramović, podijelio je svoje iskustvo u borbi za zdravlje, ali i otkrio detalje o transplantaciji bubrega. Po izlasku iz realityja, napravio je pretrage i započela je njegova borba. Prije operacije nije imao bolove, iako je osjećao umor. Liječnici su mu u tom razdoblju ukazali na mogućnost zatajenja bubrega, a zahvat je obavljen u Turskoj. Ramović je na društvenim mrežama svojedobno objavio fotografiju s Miškom Vidovićem, čovjekom iz Bijeljine koji se javio kada je pjevač mjesecima tražio darivatelja. "Plemenitost bez granica. Nekad ljudi koje nikad nisi vidio u životu, učine više za tebe u teškim trenucima nego mnogi s kojima si proveo dobar dio života" napisao je Samir ranije u dirljivoj poruci.

Tada je otkrio da je Miško doputovao čak u Istanbul s namjerom da mu daruje svoj organ. Do donacije Miškovog bubrega ipak nije došlo, jer je Samiru na kraju bubreg darovao rođeni ujak, ali reakcija ovog humanog čovjeka iz Bijeljine ostavila je sve bez teksta.

Pjevač je istaknuo kako je Miško zaplakao kada je saznao da će darivatelj ipak biti njegov ujak, izrazivši mu vječnu zahvalnost i poštovanje. Prisjetio se kako je na transplantaciju prvo išao ujak, a potom on. Dok je ležao u krevetu, uz njega je bio otac koji je bio hrabar i dobro se držao sve do trenutka kada su Samira trebali ugurati u dizalo prema operacijskoj dvorani, priznao je jednom prilikom te nastavio: "Tada smo se pozdravili, a on je zaplakao, ja sam krajičkom oka vidio suzu na licu. Nisam htio paničariti jer, da se nešto trebalo dogoditi, dogodilo bi se. Što da radimo", prisjetio se Ramović. "Bilo je teških dana i depresije, ali jednostavno guramo i idemo uvijek dalje. Nikada ne treba stajati na mjestu", objasnio je Samir ranije za srpske medije.

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Ključne riječi
zadruga bolest transplantacija Turska showbiz

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