Vlasnik ugostiteljskog objekta oglasio se o incidentu s Laurom Prgomet: 'Bacala je čaše, vrijeđala sve oko sebe'

Nekadašnja sudionica realityja 'Gospodin Savršeni', Laura Prgomet, uhićena je sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Dubrovniku. Lokalni mediji prenose kako je Laura oko 20:30 sati upala u kafić u sklopu Lapadskih dvora te počela uništavati inventar, što je primoralo prisutne da pozovu policiju. Vlasnik lokala izjavio je za Net.hr da neće podizati kaznenu prijavu zbog materijalne štete, a slično je odlučio i vlasnik apartmana u kojem je navodno također došlo do razbijanja, uz obrazloženje da će 'ionako odgovarati za napad na službeno lice'. "Došao sam u trenutku kada je krenula bacati čaše, u lokalu su bili stranci" ispričao je vlasnik ugostiteljskog objekta, istaknuo je kako je došlo do neugodne situacije, te dodao kako je pritom 'vrijeđala sve oko sebe, od ljudi iz policije, hitne pa do prolaznika'.

Podsjetimo, iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su kako je u tijeku privođenje ženske osobe koja je, prema dojavi, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu. Dubrovački dnevnik kasnije je objavio kako je bila riječ o Lauri.

"Nešto nakon 20:30 ušla je u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela lomiti stvari. Zbog toga je na teren izašla i policija, ona je privedena", piše Dubrovački dnevnik.

Iz policije su naveli kako je u tijeku očevid te kako do njegova dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja. Nakon očevida uslijedit će i kriminalističko istraživanje, kada će biti poznato više detalja. Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio je za 24 sata kako je došlo do incidenta. – Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili", bila je neprepoznatljiva – kazao je prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri. – Sada je na triježnjenju u Dubrovniku, u pritvoru, dodao je.

FOTO Borila se za Gospodina Savršenog, a sad ima problema sa zakonom: Evo kako se mijenjala Laura Prgomet

Laura Prgomet, influencerica iz Dugog Sela, postala je medijski prepoznatljivo lice zahvaljujući sudjelovanju u posljednjoj sezoni RTL-ova showa "Gospodin Savršeni". Od početka se istaknula kao jedna od najosebujnijih kandidatkinja, a njezino ponašanje, energične grimase i specifičan smijeh postali su predmet brojnih rasprava. Dok su je jedni smatrali autentičnom i zabavnom, drugi su kritizirali njezinu ekscentričnost. Bez obzira na podijeljena mišljenja, uspjela je privući golemu pažnju i postati jedna od glavnih tema vezanih uz show. Njezina popularnost nastavila je rasti i nakon završetka snimanja, gradeći karijeru na društvenim mrežama.