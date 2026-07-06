Pjevačica koja je imala brojne hitove u 90-ima stigla u Hrvatsku na odmor, odmah joj se javila Mia Dimšić

Američka glazbena zvijezda Jewel, koja je devedesetih osvojila svijet hitovima poput "Who Will Save Your Soul", pružila je svojim pratiteljima na Instagramu jedinstven uvid u svoj odmor na hrvatskoj obali. Pod jednostavnim, ali dojmljivim naslovom "Hrvatske noći", objavila je seriju od dvanaest fotografija koje stvaraju sanjivu i pomalo misterioznu atmosferu ljetovanja na Jadranu. Na prvoj fotografiji pozira sa sinom Kaseom ispred raskošne kamene crkve noću, dok ostale slike prikazuju prizore koji su mnogima poznati: zalazak sunca s broda, narančasti mjesec koji se presijava na mirnoj morskoj površini te igre sjena u uskim kamenim ulicama.

Iako se na prvi pogled čini kao tipičan ljetni odmor, posjet Hrvatskoj dolazi u vrijeme Jewelina velikog profesionalnog angažmana u susjednoj Italiji. Naime, njezina velika umjetnička izložba pod nazivom "Matriclysm: An Archeology of Connections Lost" trenutačno je postavljena u Veneciji, gdje će biti otvorena sve do studenog. Izložba, koja uključuje slike, skulpture i zvučne instalacije, istražuje teme majčinstva i ženske snage, pa se čini da je putovanje na našu obalu savršena prilika za kratki predah od umjetničkih obveza. Ovaj kontekst daje njezinim fotografijama dodatnu dimenziju, prikazujući umjetnicu koja inspiraciju i mir pronalazi u ljepoti Jadrana, daleko od svjetla pozornice i galerijskih prostora. Putovanje se poklapa i sa špicom turističke sezone, kada je hrvatska obala najživlja i prepuna kulturnih događanja.

Fotografije koje je Jewel podijelila pune su zanimljivih detalja koji golicaju maštu. Jedna od najupečatljivijih prikazuje noćno kupanje u vodi koja svijetli intenzivno plavom bojom. Objava je izazvala oduševljenje među njezinim pratiteljima, a javila se i naša pjevačica Mia Dimšić, koja joj je uputila jasan poziv: "Želimo da održiš koncert ovdje."