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LJETOVANJE

Pjevačica koja je imala brojne hitove u 90-ima stigla u Hrvatsku na odmor, odmah joj se javila Mia Dimšić

Foto: Profimedia
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VL
Autor
Vecernji.hr
06.07.2026.
u 10:10

Pod jednostavnim, ali dojmljivim naslovom "Hrvatske noći", Jewel je objavila seriju od dvanaest fotografija koje stvaraju sanjivu i pomalo misterioznu atmosferu ljetovanja na Jadranu. Na prvoj fotografiji pozira sa sinom Kaseom ispred raskošne kamene crkve noću, dok ostale slike prikazuju prizore koji su mnogima poznati: zalazak sunca s broda, narančasti mjesec koji se presijava na mirnoj morskoj površini te igre sjena u uskim kamenim ulicama

Američka glazbena zvijezda Jewel, koja je devedesetih osvojila svijet hitovima poput "Who Will Save Your Soul", pružila je svojim pratiteljima na Instagramu jedinstven uvid u svoj odmor na hrvatskoj obali. Pod jednostavnim, ali dojmljivim naslovom "Hrvatske noći", objavila je seriju od dvanaest fotografija koje stvaraju sanjivu i pomalo misterioznu atmosferu ljetovanja na Jadranu. Na prvoj fotografiji pozira sa sinom Kaseom ispred raskošne kamene crkve noću, dok ostale slike prikazuju prizore koji su mnogima poznati: zalazak sunca s broda, narančasti mjesec koji se presijava na mirnoj morskoj površini te igre sjena u uskim kamenim ulicama. 

Iako se na prvi pogled čini kao tipičan ljetni odmor, posjet Hrvatskoj dolazi u vrijeme Jewelina velikog profesionalnog angažmana u susjednoj Italiji. Naime, njezina velika umjetnička izložba pod nazivom "Matriclysm: An Archeology of Connections Lost" trenutačno je postavljena u Veneciji, gdje će biti otvorena sve do studenog. Izložba, koja uključuje slike, skulpture i zvučne instalacije, istražuje teme majčinstva i ženske snage, pa se čini da je putovanje na našu obalu savršena prilika za kratki predah od umjetničkih obveza. Ovaj kontekst daje njezinim fotografijama dodatnu dimenziju, prikazujući umjetnicu koja inspiraciju i mir pronalazi u ljepoti Jadrana, daleko od svjetla pozornice i galerijskih prostora. Putovanje se poklapa i sa špicom turističke sezone, kada je hrvatska obala najživlja i prepuna kulturnih događanja.

Fotografije koje je Jewel podijelila pune su zanimljivih detalja koji golicaju maštu. Jedna od najupečatljivijih prikazuje noćno kupanje u vodi koja svijetli intenzivno plavom bojom. Objava je izazvala oduševljenje među njezinim pratiteljima, a javila se i naša pjevačica Mia Dimšić, koja joj je uputila jasan poziv: "Želimo da održiš koncert ovdje."

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Ključne riječi
ljetovanje odmor Hrvatska pjevačica jewel showbiz

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