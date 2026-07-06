Stallone slavi 80. rođendan: Počeo je u soft porniću, a njegova životna priča je poput filmske

Legendarni glumac, scenarist i redatelj Sylvester Stallone danas slavi svoj 80. rođendan. Njegov životni put, obilježen nevjerojatnom upornošću i borbom, od teškog djetinjstva do statusa jedne od najvećih holivudskih zvijezda, priča je koja je inspirirala milijune diljem svijeta. Michael Sylvester Gardenzio Stallone rođen je 6. srpnja 1946. u zloglasnoj njujorškoj četvrti Hell's Kitchen. Njegov dolazak na svijet bio je traumatičan; zbog komplikacija pri porodu, liječnici su morali koristiti dva para kliješta, što je dovelo do slučajnog presijecanja facijalnog živca. Ta nesreća trajno mu je paralizirala donju lijevu stranu lica, uključujući dio usne, jezika i brade, dajući mu prepoznatljiv spušteni kut usana i pomalo nerazgovijetan govor koji će kasnije postati njegov zaštitni znak. Odrastanje mu je bilo jednako turbulentno. Nakon razvoda roditelja, frizera Francesca i astrologinje Jackie, Stallone je proveo dio djetinjstva po udomiteljskim obiteljima i internatima. Zbog problema u ponašanju i loših ocjena, bio je izbačen iz čak četrnaest škola, a jedan školski savjetnik njegovoj je majci rekao kako je njezin sin "pogodan za upravljanje strojem za sortiranje ili kao pomoćni električar". Unatoč tome, Stallone je sanjao o karijeri glumca i scenarista.

Preselivši se u New York u potrazi za slavom, Stallone je proživljavao godine teškog siromaštva. Kako bi preživio, radio je najrazličitije poslove - bio je čistač lavljih kaveza u zoološkom vrtu u Central Parku i pomoćnik u kinu, odakle je dobio otkaz jer je pokušao preprodati ulaznice vlasniku kina. U jednom od najtežih razdoblja života, bio je beskućnik i tri je tjedna spavao na autobusnom kolodvoru Port Authority. Iz čistog očaja, prihvatio je ulogu u softcore pornografskom filmu "The Party at Kitty and Stud's" za honorar od samo 200 dolara, kasnije objašnjavajući: "Mogao sam ili snimiti taj film ili nekoga opljačkati, jer sam bio na samom, samom kraju". Prekretnica se dogodila 24. ožujka 1975. godine. Nakon što je odgledao boksački meč između Muhammada Alija i autsajdera Chucka Wepnera, koji je izdržao gotovo svih petnaest rundi protiv prvaka, Stallone je osjetio nalet inspiracije. Vratio se kući i u samo tri dana, bez prestanka, napisao scenarij koji će mu promijeniti život.

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Priča o siromašnom boksaču iz Philadelphije, Rockyju Balboi, koji dobiva priliku života, bila je odraz Stalloneove vlastite borbe. Filmski studiji su odmah prepoznali potencijal scenarija i ponudili mu čak 350.000 dolara, ali uz uvjet da glavnu ulogu igra neka tadašnja zvijezda poput Roberta Redforda ili Burta Reynoldsa. Iako je na bankovnom računu imao jedva stotinu dolara, a supruga mu je bila trudna, Stallone je bio nepokolebljiv. Odbio je prodati scenarij ako on sam ne bude igrao Rockyja. Njegova nevjerojatna upornost se isplatila. Producenti Irwin Winkler i Robert Chartoff pristali su na rizik, a film "Rocky" iz 1976. postao je globalni fenomen. S budžetom od jedva milijun dolara, zaradio je preko dvjesto milijuna i osvojio srca publike i kritike. Film je bio nominiran za deset Oscara, a Stallone je postao tek treća osoba u povijesti Akademije koja je u istoj godini nominirana i za najboljeg glumca i za najbolji originalni scenarij. Iako nije osvojio kipić ni u jednoj od tih kategorija, "Rocky" je proglašen najboljim filmom te godine, katapultirajući Stallonea među najveće holivudske zvijezde.

Učvrstivši svoj status, Stallone je 1982. godine svijetu predstavio još jednog legendarnog lika - Johna Ramba. U filmu "Prva krv", utjelovio je neshvaćenog i traumatiziranog vijetnamskog veterana koji pokreće privatni rat protiv nasilne lokalne policije. Iako je prvi film bio više psihološki triler, nastavci su Ramba pretvorili u nezaustavljivog akcijskog heroja i simbol američke snage osamdesetih. Uz Rockyja, Rambo je definirao Stallonea kao jednu od dvije najveće akcijske zvijezde tog desetljeća, rame uz rame s Arnoldom Schwarzeneggerom. Njihovo rivalstvo bilo je legendarno; natjecali su se u broju ubijenih protivnika na platnu i veličini oružja, a često su se podbadali i u medijima. Schwarzenegger je kasnije priznao kako je namjerno proširio glasinu da je zainteresiran za scenarij komedije "Stoj! Ili moja mama puca" samo kako bi ga Stallone preoteo, znajući da je film loš. Trik je uspio, a film je postao jedan od najvećih promašaja Stalloneove karijere, dokazujući da je rivalstvo bilo itekako stvarno.

Sredinom devedesetih, Stalloneova zvijezda počela je blijedjeti. Nizao je neuspješne akcijske filmove poput "Suca Dredda" i "Daylighta", a činilo se da je njegova era na zalasku. Međutim, 1997. godine iznenadio je kritičare i publiku ulogom u nezavisnoj krimi drami "Cop Land". U filmu Jamesa Mangolda, uz glumačke velikane poput Roberta De Nira i Harveyja Keitela, Stallone je odigrao ulogu nagluhog i moralno rastrganog šerifa malenog grada. Za tu ulogu morao se udebljati gotovo dvadeset kilograma, a njegova suptilna i slojevita izvedba donijela mu je pohvale kritike i nagradu za najboljeg glumca na Stockholmskom filmskom festivalu. Bio je to dokaz da se iza mišića krije ozbiljan glumac. Ipak, početak 2000-ih donio je novi pad, s komercijalnim neuspjesima poput filmova "Uhvatite Cartera" i "Divlja vožnja", koji su ga ponovno gurnuli na marginu Hollywooda.

Nakon nekoliko godina zatišja, Stallone je pokrenuo nevjerojatnu renesansu svoje karijere. Vratio se liku koji ga je stvorio i 2006. godine napisao, režirao i odglumio "Rocky Balboa", emotivni i dostojanstveni završetak sage koji je oduševio i publiku i kritiku. Zatim je 2010. stvorio franšizu "Plaćenici", okupivši najveće akcijske legende svog doba u jedinstvenom nostalgičnom projektu. Vrhunac njegovog povratka dogodio se 2015. s filmom "Creed", u kojem je ponovio ulogu Rockyja, sada kao mentora sinu svog nekadašnjeg rivala Apolla Creeda. Za tu izvedbu, prožetu mudrošću i ranjivošću, dobio je Zlatni globus i treću nominaciju za Oscara, gotovo četrdeset godina nakon prve. Iako Oscar nije osvojio, stojeće ovacije koje je dobio na dodjeli Zlatnih globusa bile su potvrda poštovanja cijele industrije.

Paralelno s profesionalnim uspjesima, njegov privatni život bio je jednako ispunjen i turbulentan. Stallone se ženio tri puta. U prvbom braku sa Sashom Czack dobio je dva sina, Sagea i Seargeoha, kojemu je u djetinjstvu dijagnosticiran autizam. Njegov život obilježila je velika tragedija kada mu je 2012. sin Sage preminuo od srčanog udara. Ta bol, kako je priznao, natjerala ga je da preispita prioritete i posveti se obitelji. Od 1997. godine u braku je s Jennifer Flavin, s kojom ima tri kćeri – Sophiju, Sistine i Scarlet. Upravo je s njima, u poznim godinama, zakoračio u svijet reality televizije snimivši show "Obitelj Stallone", koji publici pruža uvid u njegovu ulogu oca. Uz nastavak uspješne karijere, kroz hvaljenu seriju "Tulsa King", Stallone je pokazao da je obitelj postala njegov prioritet. Danas, kao osamdesetogodišnjak, otac petero djece i suprug, Sylvester Stallone ostaje utjelovljenje otpornosti - dokaz da se, bez obzira na udarce, uvijek može ustati još jednom.

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*dijelom uz AI