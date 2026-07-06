Bez šminke i u kupaćem kostimu: Pamela Anderson pokazala kako je proslavila 59. rođendan

Pamela Anderson posljednju godinu svojih pedesetih dočekala je u velikom stilu. Legendarna zvijezda serije "Spasilačka služba" 1. srpnja proslavila je 59. rođendan, a djelić slavljeničke atmosfere podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Glumica trenutačno boravi u francuskom Saint-Tropezu, gdje uživa u ljetnom odmoru, a upravo je ondje rođendan obilježila kupanjem u moru. Na objavljenim fotografijama i snimkama pozira u elegantnom jednodijelnom kupaćem kostimu nježne žute nijanse, koji je upotpunila prepoznatljivim prirodnim izgledom bez šminke i frizurom inspiriranom devedesetima.

– Hvala vam na prekrasnim rođendanskim čestitkama. Neka se danas ostvare i svi vaši snovi – poručila je svojim pratiteljima. Na jednoj od snimki Anderson bosonoga, ogrnuta bijelim kućnim ogrtačem, prilazi moru noseći u ruci bijele sandale, dok oči skriva iza sunčanih naočala s bijelim okvirima. Nakon toga skida ogrtač i ulazi u more, a potom bezbrižno pluta na površini, uživajući u svom posebnom danu. Rođendansku objavu upotpunila je i nizom fotografija s odmora na Francuskoj rivijeri. Na jednoj od njih pozira na stijeni u bijeloj haljini s prozirnim donjim dijelom i maramom vezanom preko platinasto plave kose, dok u rukama drži pletenu piknik košaru. I ovoga puta ostala je vjerna svom prirodnom izgledu, bez šminke, što je posljednjih godina postalo njezin zaštitni znak.

Kako prenosi Daily Mail, glumica ovih dana u Saint-Tropezu ne odmara samo zbog ljeta. Ondje se priprema i za veliko obiteljsko slavlje, a to je vjenčanje mlađeg sina Dylana, koji će uskoro izreći sudbonosno "da" arhitektici Pauli Bruss. Pamela Anderson Dylana (28) i njegova starijeg brata Brandona (29) dobila je u braku s glazbenikom Tommyjem Leejem, s kojim je bila jedna od najpraćenijih slavnih ljubavnih priča devedesetih godina.