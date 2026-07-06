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IMAJU SINA

Tko je samozatajna Haalandova djevojka? Isprva joj se sviđao njegov prijatelj, a upoznali su se u zajedničkom klubu

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
06.07.2026.
u 19:00

Njihova ljubavna priča započela je godinama prije Haalandove svjetske slave, u norveškom gradiću Bryneu, gdje su oboje odrasli

Norveški div Erling Braut Haaland sinoćnjom predstavom protiv Brazila na Svjetskom  prvenstvu privukao je pažnju globalne javnosti, a interes za njegove nogometne vještine prelio se i na njegov privatni život. U njemu ključnu figuru predstavlja Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnja partnerica napadača Manchester Cityja, također bivša nogometašica, s kojom dijeli život daleko od svjetala reflektora.

Njihova ljubavna priča započela je godinama prije Haalandove svjetske slave, u norveškom gradiću Bryneu, gdje su oboje odrasli. Povezala ih je zajednička strast prema nogometu u lokalnom klubu Bryne FK, koji je bio središte njihovih života i mjesto gdje su se stvarala prva prijateljstva. Iako je Haaland kasnije priznao da se ne sjeća njihovih prvih susreta, Isabel je otkrila kako je on odmah privukao njezinu pažnju, makar joj se isprva sviđao njegov najbolji prijatelj. - Poznavala sam samo tvog najboljeg prijatelja i on mi se svidio, ali kad sam vidjela tebe, promijenila sam mišljenje - rekla je jednom prilikom Isabel. Poznanstvo iz djetinjstva pokazalo se ključnim za rađanje njihove ljubavne veze, koja je započela oko 2021. godine, dok je norveški napadač igrao u Njemačkoj.

Mnogima je nepoznato da je i Isabel bila iznimno talentirana nogometašica. Za seniorsku ekipu Brynea debitirala je sa samo 13 godina, a poput Erlinga, njezina najveća prednost bila je nevjerojatna brzina. Iako nije bila tehnički potkovana kao neke suigračice, njezina sposobnost da se osloni na brzinu donijela joj je impresivnu statistiku. Ipak, tijekom pandemije motivacija joj je počela opadati te je obećavajuću karijeru odlučila zamijeniti mirnijim životom i posvetiti se obitelji, pogotovo nakon što su u prosincu 2024. ona i Erling dobili sina.

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Par uspješno čuva svoju intimu, zajednička pojavljivanja u javnosti su rijetkost, a najčešće ih možemo vidjeti na zajedničkim fotografijama koje Norvežanin objavljuje na svom Instagram profilu, gdje ga prati više od 50 milijuna ljudi. Njihov život sastoji se od jednostavnih stvari poput kuhanja, igranja videoigara ili naručivanja kebaba u rodnom Bryneu.

Sam Haaland je istaknuo kako mu je očinstvo pomoglo da postane još bolji igrač, jer mu vrijeme provedeno sa sinom omogućuje da se potpuno isključi od nogometnog pritiska. Upravo je Isabel ključna figura u održavanju tog mirnog obiteljskog okruženja koje mu služi kao utočište od nevjerojatnog pritiska profesionalnog sporta.

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*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Isabel Haugseng Johansen Erling Haaland Erling Braut Haaland Norveška svjetsko prvenstvo showbiz

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