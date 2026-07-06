Exit to Montenegro krenuo snažno - Više od 50.000 posjetitelja prošlo Velikom plažom!

Prvo poglavlje festivala EXIT to Montenegro zatvoreno je u velikom stilu na Velikoj plaži, gdje je tijekom tri festivalske noći prošlo više od 50.000 posjetitelja, čime je sezona pokrenuta već na samom početku srpnja, a snažno je popunjena i turistička praznina u ovom dijelu ljeta. Između mora, pijeska, vjetra, svjetlosne magije monumentalne skulpture, poruke i moćnih nastupa Argyja, Macea Plexa, Awen, Lanne i brojnih domaćih i regionalnih izvođača, Ulcinj je proteklih dana živio kao jedna od najuzbudljivijih elektroničkih točaka Europe. Jedna od najupečatljivijih slika završne noći i cijelog izdanja u Ulcinju, vrjednija od tisuću riječi, bila je poruka na monumentalnoj skulpturi „Studenti pobjeđuju“, koja je podsjetila – na pobunu, na mladost, na slobodu i na energiju iz koje je nastao pokret EXIT. Nakon Ulcinja, festivalska avantura seli se od 28. do 31. kolovoza u Bečiće, gdje drugo poglavlje priče EXIT to Montenegro donosi veliko finale glazbenog cunamija koji je ovog ljeta zapljusnuo crnogorsku obalu.

Nakon dvije snažne festivalske noći, tijekom kojih su Veliku plažu obilježili nastupi Monolinka, Jamieja Jonesa, Stephana Bodzina, Konstantina Sibolda, Fione Kraft, Space Motiona, Deer Jade i brojnih drugih izvođača, završna večer dosegnula je vrhunac prvog poglavlja EXIT to Montenegro u Ulcinju. Bila je to noć u kojoj se energija nije gradila samo kroz glazbeni program, već kroz cijeli prostor – od dnevnog programa na plažama, preko impresivnog kitesurfing spektakla na nebu iznad Ulcinja, do jutarnjih sati u kojima je Maceo Plex zaokružio priču dostojnu velikih svjetskih festivalskih pozornica.

Već tijekom dana Velika plaža pokazala je jedno drugo lice – ono zbog kojeg je Ulcinj prepoznat kao jedna od najzanimljivijih destinacija na Jadranu. Dok je sunce još bilo visoko, a vjetar nosio miris mora i pijeska, festivalsku atmosferu začinio je kitesurfing spektakl na plaži Nomade, gdje su kitesurferi bojali nebo iznad obale i pretvorili dnevni program u prizor koji spaja adrenalin, sport, prirodu i glazbu. Bio je to jedan od onih trenutaka koji najbolje objašnjavaju ideju EXIT to Montenegro – festivala koji ne zauzima prostor, već diše zajedno s njim.

Dnevni program započeli su Milanko Trifunčević i Nemax, koji su dodatno širili festivalski ritam izvan glavne pozornice. Istodobno, na Kiteloopu su za dobru zabavu bili zaduženi Marko T, Pete Herbert i Marko Milosavljević. Ulcinj je tijekom dana bio u pokretu, a Velika plaža se iz sata u sat pretvarala iz prirodne razglednice u noćni elektronički pejzaž.

Kada su se upalila svjetla glavne pozornice, završnu noć otvorili su MIPS b2b Seven Beats, donoseći pažljivo vođenu selekciju koja je publici dala dovoljno prostora da uđe u završni festivalski val. Nakon njih, DJ Guntar preuzeo je pult i pojačao puls večeri. Posebnu širinu završnoj večeri dao je Rayo, jedan od onih DJ-eva čiji glazbeni put nosi tragove dugog slušanja, kolekcionarskog instinkta i klupske discipline, dok je Tebra donio jedan od najorganskijih i najtoplijih trenutaka završnog programa.

Potom je na pozornicu stigla Awen, umjetnica čiji nastupi nose posebnu snagu glasa, ritma i duhovnosti. Na Velikoj plaži Awen je spojila vokalnu emociju i klupsku energiju, gradeći atmosferu koja je istodobno bila intimna i velika, senzualna i snažna. U trenutku kada su se njezine melodije susrele sa svjetlosnim projekcijama monumentalne skulpture, festival je dobio jedan od najljepših kadrova završne večeri.

Središnji dio noći pripao je Argyju, jednom od najprepoznatljivijih imena suvremene melodic techno i house scene. Njegov nastup nosio je preciznu, hipnotičku euforiju, zbog koje su njegove pjesme posljednjih godina postale nezaobilazne na velikim svjetskim pozornicama. Argy je na Velikoj plaži isporučio nastup koji je imao i festivalsku širinu i klupsku oštrinu – snažne melodije, masivne gradacije i trenutke u kojima je publika disala kao jedan organizam. Bio je to nastup koji nije samo podigao energiju, već je Veliku plažu pretvorio u ogroman plesni val pod otvorenim nebom.

Nakon njega, glazbeni čudo od djeteta Lanna još je jednom potvrdila zašto se o njoj govori kao o jednom od najuzbudljivijih mladih imena nove regionalne elektroničke scene. Njezina priča posebno je povezana s EXIT obitelji, a njezin nastup u Ulcinju imao je energiju generacije koja ne čeka svoje vrijeme, već ga sama stvara.

A onda je, u najdubljem dijelu noći, Veliku plažu preuzeo Maceo Plex. Jedan od najvažnijih suvremenih DJ-eva i producenata, umjetnik koji već desetljećima gradi mostove između housea, techna, electra i futurističke klupske estetike, donio je završni nastup koji je imao težinu pravog festivalskog finala. U prvim satima novog dana, dok se noć polako razlijevala prema svitanju, završni nastup pretvorio je Veliku plažu u prostor zajedničkog pamćenja. Tisuće ljudi ostale su na pijesku, pod svjetlima i nebom, u onom posebnom stanju koje poznaju samo veliki festivali – kada glazba više nije samo program, već dokaz da se dogodilo nešto što će se prepričavati godinama.

Prvo izdanje festivala EXIT to Montenegro u Ulcinju završeno je s više od 50.000 posjetitelja tijekom tri festivalske noći, potvrđujući ogroman potencijal Velike plaže kao nove europske festivalske adrese. Istodobno, festival je pokazao da veliki glazbeni događaji mogu imati i vrlo konkretan učinak na sezonu – da potaknu dolaske već početkom srpnja, ožive destinaciju i daju snažan odgovor upravo na onu „srpanjsku rupu“ o kojoj se godinama govori u turističkom sektoru. A poruka sa skulpture, zajedno s desecima tisuća ljudi na pijesku, dala je ovom izdanju i dodatni simbolički sloj – onaj koji EXIT izdvaja od uobičajenog festivalskog formata i vraća ga njegovoj izvornoj ideji: glazbi kao prostoru slobode, pobune, zajedništva i generacijske energije.

Bio je to trodnevni susret mora i zvuka, lokalnog duha i globalne scene, dnevnog vjetra i noćnih lasera, publike koja dolazi iz regije i svijeta, i prostora koji ima rijetku snagu da od svakog nastupa napravi sliku. Velika plaža je tijekom ovih dana pokazala da nije kulisa, već ravnopravan sudionik festivala – široka, slobodna, divlja i dovoljno moćna da ponese novu veliku ljetnu priču Crne Gore.

Nakon ulcinjskog poglavlja, EXIT to Montenegro nastavlja svoju obalnu avanturu krajem kolovoza u Bečićima, gdje publiku očekuje novo veliko festivalsko izdanje uz Peggy Gou, Charlotte de Witte, HUGEL-a, Johna Newmana, Enrica Sangiuliana, RPR Soundsystem i brojna druga imena. Prve stranice ove priče ispisane su na Velikoj plaži – a ako je suditi po onome što se dogodilo u Ulcinju, Crna Gora je upravo dobila festivalski format koji ima energiju, ambiciju i širinu da postane jedna od najprepoznatljivijih ljetnih glazbenih adresa.