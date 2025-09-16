Novi nastavak drame! Slavni bivši supružnici na sudu: 'Tvrdi da je siromašna, traži donacije, a ide na luksuzni put po Europi!‘

Hollywoodska drama između glumca poznatog po ulozi u filmu 'Fantastična četvorka' Ioana Gruffudda (51) i njegove bivše žene Alice Evans (57) doseže novi, turbulentni vrhunac. Njihov burni rastanak, obilježen konstantnim međusobnim optuživanjima, uskoro će doći pred sudište u procesu koji može potrajati skoro dva tjedna. Prema izvještaju britanskih medija, bivši bračni par našao se u ponedjeljak pred Vrhovnim sudom Los Angelesa - Evans je sudjelovala putem video veze, dok se Gruffudd pojavio uživo.

Ona zahtijeva od suca povišenje mjesečne uzdržavanja, smatrajući da sadašnjih 1.500 dolara koje dobiva nije adekvatno za pokrivanje životnih troškova. S druge strane, on se ne ograničava samo na protivljenje povećanju, već nastoji potpuno eliminirati ta plaćanja. Sukladno riječima njegova pravnog zastupnika Josepha Langloisa, Gruffudd će od suda zahtijevati ukidanje alimentacije zbog, kako navodi, Evansinih kontinuiranih prekršaja sudskog naloga o zabrani približavanja.

Glumac, čiji najnoviji film "Bad Boys: Ride or Die" ostvaruje preko 400 milijuna dolara prihoda globalno, također zahtijeva produženje mjere zabrane približavanja protiv bivše supruge, s ciljem da je spriječi u vrijeđanju i uznemiravanju njega i njegove nove supruge Biance Wallace (33). Sudac Michael Convey odredio je datum suđenja od 23. veljače do 6. ožujka 2026. godine. U međuvremenu, privremena mjera zabrane približavanja ostaje na snazi. Wallace, koja očekuje dijete, pojavit će se kao svjedokinja. Evans u svojim pravnim dokumentima ističe da se nalazi u teškom financijskom položaju.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

Navodno je pozajmljivala sredstva od prijatelja te pokrenula GoFundMe inicijativu kroz koju je prikupila 18 tisuća dolara. Tvrdi da je sa svojom djecom Ellom (16) i Elsie (12) nedavno morala napustiti dom u Los Angelesu zbog nemogućnosti plaćanja najma od 6.500 dolara. Međutim, Gruffudd u svojoj dokumentaciji odgovara da je njegova bivša supruga sama sebe dovela u takav položaj - prestala je podmirivati najam kako bi ga predstavila u negativnom svjetlu, a istovremeno je s djecom otišla na skupocjen odmor u Europu. Također navodi da su bankovni podaci pokazali kako je Evans tijekom 2024. godine ostvarila prihode veće od 130.000 dolara. "Nije istina da je financijski uništena. To je njezina smišljena strategija da me prisili da plaćam više nego što mogu", stoji u Gruffuddovom podnesku.