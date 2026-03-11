VIDEO Ella Dvornik bez dlake na jeziku: 'Internet od ljudi radi debile, svi su izgubili maštu'

Jedna od najutjecajnijih osoba na regionalnoj sceni, Ella Dvornik-Pearce, svojom je najnovijom objavom na Instagramu ponovno dokazala zašto je poznata po svojoj iskrenosti. U kratkom, ali vrlo izravnom videu, influencerica je izrazila frustraciju stanjem modernog društva, ustvrdivši kako su se ljudi "nevjerojatno poglupili i ulijenili intelektualno". Sjedeći u uredskom prostoru, vidno zamišljena, Ella je elaborirala kako u današnje vrijeme vlada nedostatak kritičkog razmišljanja i mašte.

"Totalno je nastala jedna dimenzija gdje kako kažeš, tako je. Nitko ne razmišlja", poručila je u videu, dodavši kako ljudi sve uzimaju "zdravo za gotovo" i ne vide širu sliku. Situaciju je slikovito opisala usporedivši ljude s konjima koji imaju vizire na očima i vide samo ravno ispred sebe, bez mogućnosti sagledavanja drugih perspektiva. Svoje promišljanje zaključila je oštrom tvrdnjom: "Internet radi od ljudi debile. Umjesto da sa svim ovim informacijama svi postanu puno pametniji, sve je gore, svi su gluplji".

Ova objava savršeno se uklapa u Ellin prepoznatljiv stil komunikacije, koji cijeni više od 528.000 pratitelja na Instagramu. Poznata po tome što se ne boji izreći svoje mišljenje, pa čak i kada je ono kontroverzno, Ella često koristi svoju platformu za komentiranje društvenih fenomena. Ovo nije prvi put da se dotaknula sličnih tema; nedavno je postala viralna zahvaljujući duhovitom videu u kojem se našalila na račun političkog marketinga, sugerirajući kako bi se putovanja poznatih osoba mogla koristiti za skretanje pažnje s nepopularnih vijesti. Njezina sposobnost da spoji humor, sarkazam i ozbiljnu kritiku ono je što njezini pratitelji posebno cijene.

Objava je, očekivano, izazvala burnu raspravu, a velika većina pratitelja složila se s njezinom procjenom. Komentari podrške brzo su se zaredali. "Živa istina", "Baš, dobro si to rekla!", bili su samo neki od komentara koji potvrđuju da je pogodila bit problema. Jedna pratiteljica iskreno je podijelila svoj strah: "Točno to, i onda ja strahujem da ću poglupiti u takvim sredinama, ode i to malo 'pameti' što imam". Drugi su za takvo stanje okrivili generacijske promjene i posljedice pandemije, ističući da su "ljudi zombirani".