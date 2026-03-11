Naši Portali
VEČERA ZA 5

Sebastian pripremljenom mesnom večerom prešao u vodstvo: 'Skidam kapu do poda'

11.03.2026.
u 19:00

Treći dan kvarnerskog tjedna 'Večere za 5' za Olgu, Gordanu, Lučana i Vladimira kuhao je maser Sebastian. Domaćin je za hranu i atmosferu osvojio ukupno 65 bodova i tako zasjeo na vrh ovotjedne ljestvice.

Priprema večere započela je predjelom nazvanim 'Crni prah Rima', a riječ je bila o špagetima u carbonara umaku. Slijedila je priprema glavnog jela 'U kotletu ljubavi' – kotleta pripremljenih na samoborski s pečenim krumpirom za prilog. Gordana i Vladimir bili su sretno što je nakon dvije riblje večere na redu jedna mesna, a Olga rekla kako meso neće jesti i dodala kako joj je žao ne probati jelo oko kojeg se domaćin potrudio, ali da to jednostavno nije za nju.

Pripremu deserta ostavio je za kraj: „Ovaj desert nisam radio, ali pitao sam malo i odlučio sam probati nešto novo. Mislim da će dobro ispasti, kad mi ga je prijatelj napravio bio sam stvarno oduševljen i mislim da će to biti pun pogodak večeras.“ Riječ je bila o čokoladnoj torti na podlozi od badema i datulja, a krema je bila od tamne čokolade i kokosovog ulja. „Mislim da će Goga biti najveći kritičar“, komentirao je Sebastian pripremajući desert, a ona, pak, rekla: „Ja se nadam da će danas biti vesela atmosfera.“

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
1/18

Vladimir i Olga su prvi stigli na večeru, a domaćin ih je srdačno dočekao sa spremnim aperitivima, grickalicama, maslinama i sirom uz doček. Sebastian se zatim povukao u kuhinju kako bi dovršio predjelo da svježe stigne pred goste. „Po mom guštu malo soli fali“, priznao je otvoreno Lučano Sebastijanu, a Olga komentirala kako je porcija velika i da ona toliko ne pojede tijekom čitavog dana. „Ja paštu obožavam, na sve načine“, komentirala je Gordana, a Vladimir rekao: „Carbonara mi je bila onako osrednja, nedostajalo mi ovdje malo umaka.“

Glavno jelo svidjelo se gostima. „Bilo je jako ukusno napravljeno, ali malo je meso stajalo pa je malo postalo suho“, komentirao je Lučano, a Vladimir smatrao da je vrijeme da domaćinu udijeli par savjeta o kuhanju i najavio kako će sutra on gostima pokazati čar kuhanja. Desert je poslužen i nije mogao proći bez komentara o tome kako je jako sličan jučerašnjem desertu kod Olge. Ipak, svidio se gostima pa je Gordana komentirala: „Kad je stigao desert bilo mi je žao što sam pojela cijelo predjelo i glavno jelo.“ „Ja sam očekivala da će biti dobar domaćin jer je dobar i veseo“, zadovoljno je komentirala Olga. Domaćin je zatim poklonio svojim gostima uokvirenu ilustraciju ekipe zajedno u stilu animacije poput popularnih Simpsona. „Meni je cijela večer bila super, a poklon me oborio s nogu“, komentirala je Gordana, a Lučano dodao: „Skidam kapu do poda.“

Domaćin je za hranu od Lučana dobio osam bodova, od Olge devet, od Gordane deset, a od Vladimira, sad već očekivana, četiri boda. Za atmosferu je dobio deset od Gordane i Olge te sedam od Lučana i Vladimira. S osvojenih 65 bodova, smjestio se na vrh ovotjedne ljestvice. Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

