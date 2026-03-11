Megan Fox se vratila na Instagram i srušila internet: Provokativne fotografije u tangama i zagonetna poruka

Megan Fox 3. ožujka 2026. godine označila je svoj veliki povratak u javnost nakon što je u svibnju 2024. iznenada obrisala sve objave sa svog popularnog Instagram profila. Objavila je seriju provokativnih fotografija na kojima je odjevena u pripijeni crni bodi i visoke mrežaste čarape, upotpunjene vrtoglavim platformama. Fox je pozirala samouvjereno, upućujući prodoran pogled izravno u kameru. Vizualni dojam pratio je i zagonetni opis koji je odmah potaknuo rasprave među obožavateljima: "sve je ljepše jer smo prokleti". Da ne bi bilo sumnje u njezine namjere, glumica se ubrzo oglasila i na Instagram Storyju kratkom, ali jasnom porukom: "Živa sam. Nove fotke su upravo objavljene", čime je potvrdila da je njezina duga medijska šutnja službeno gotova. Kao što se i očekivalo, objava je izazvala lavinu reakcija, a glumica je pokazala da nije izgubila svoj britki jezik. Kada ju je jedan komentator optužio da je "klon", Fox je uzvratila komentarom koji je postao viralan: "Klon to nikad ne bi mogao". Njezin oštar odgovor pohvalili su mnogi obožavatelji, ističući ga kao dokaz njezine autentičnosti i snage.

Osim interakcije s kritičarima, posebnu pažnju privukao je komentar njezinog bivšeg partnera, glazbenika Machine Gun Kellyja (Colson Baker) koji je ispod fotografija ostavio zavodljivu poruku: "Drago mi je što imam tvoj broj telefona", što je odmah potaknulo glasine o njihovom pomirenju. Ipak, izvori bliski paru tvrde da su, unatoč povremenom koketiranju na mrežama, službeno i dalje razdvojeni. Navodi se da su trenutačno usredotočeni isključivo na zajedničko roditeljstvo nad svojom jednogodišnjom kćeri, Sagom Blade Fox-Baker, koju su dobili u ožujku 2025. godine. Njihova dinamika ostaje prijateljska, ali romantična veza, čini se, pripada prošlosti.

Nakon što je prošle godine postala majka po četvrti put, Fox je očito odlučila ponovno preuzeti kontrolu nad svojim javnim imidžem, pokazujući da je istovremeno predana majka i neustrašiva žena koja se ne boji izraziti svoju senzualnost. Čini se da je pauzu iskoristila kako bi se posvetila obitelji, ali i pripremila za nove profesionalne izazove. Iako se posljednjih godinu dana manje pojavljivala u glumačkim ulogama, njezina karijera nije stala. Uskoro je očekuje premijera akcijskog trilera "The Sicilian", u kojem glumi uz talijansku zvijezdu Michelea Morronea. Krajem 2025. posudila je glas liku u popularnom horor nastavku "Five Nights at Freddy’s 2".