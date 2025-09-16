Nikolina Pišek odbrusila predrasudama: 'Prestara, premršava? Vrijeme je da tome stanemo na kraj...'

Voditeljica Nikola Pišek javila se na Instagramu gdje je uputila poruku mnogima koji se nose s predrasudama. Nikolina je pozirala u kratkoj plavoj haljini te tako istaknula svoje duge noge, a zatim objasnila da žene često same sebi nameću etikete koje im drugi serviraju, da su 'prestare', 'predebele', 'preozbiljne' ili 'nedovoljno dobre'. No smatra da to nisu stvarne granice nego samo uvjerenja koja nas koče.

- Sve ono čime nas žele omeđiti su na kraju su samo konstrukti u našoj podsvijesti. Prestare, predebele, preozbiljne, premršave ili nedovoljno adekvatne? Uvijek će nam spočitavati nešto od toga. Ali me veseli da sam tu večer susrela veliki broj žena koje su tim predrasudama stale na kraj. U svojim glavama, a nadam se i polako u javnoj svijesti. Ljubim vas sve koje ste te večeri blistale. Iznutra i izvana - poručila je Pišek koja je vrlo brzo dobila i brojne komplimente. 'Ribetino', 'Lijepa žena', 'Kraljica', 'Wow', 'Ova žena nikad nije bila ljepša i nikad nije izgleda bolje nego sad', hvalili su je.

Podsjetimo, Pišek na društvenoj mreži Instagram često objavljuje detalje i neke zanimljive dogodovštine iz privatnog života. Tako je sada objavila zanimljivost s aplikacije za upoznavanje Tinder. Naime, ondje je objavila zanimljivost s te društvene mreže za "dejtanje" te je napisala: "Kada mi objasne da moram na Tinder", a komunikacija s misterioznim muškarcem išla je ovako... Nikolina mu je poslala: "O Hellou. Trenira li se? Cuga, bez erotskih pretenzija? Kiss", a muškarac joj je potom odgovorio: "Ja ću poludjeti s tobom, može trening pa klopa", a ona mu je potom dodala: "Piši brate na nešto kršteno, ovo ne znam kada sam pogledala. I naletim na tebe, opet. Piši na 'old school' telefon", dodala je.

Nekoliko dana ranije simpatična voditeljica s pratiteljima na Instagramu podijelila je i jedno neugodno iskustvo s kojim se susrela na zagrebačkom Britancu, neposredno nakon povratka s godišnjeg odmora. Nikolina je ispričala kako je prelazila pješački prijelaz kada ju je, kako navodi, "gospođa povukla za rukav i rekla: ‘Maknite se molim vas, zgazit’ će vas ovaj.’" Pišek potom primjećuje automobil koji "ulijeće velikom brzinom, neki stariji automobil, za volanom, rekla bih – umirovljenik, možda pripit." Vidno uzrujana zbog opasne vožnje, obratila se vozaču: "Pripazite kuda vozite, kuda se zalijećete!" No, reakcija vozača bila je iznenađujuće gruba. Prema njezinim riječima, iz automobila je uslijedio komentar: "Što brbljaš na pješačkom, sponzorušo jedna napumpana?"

"Kvrc. Tako mi se prebacila neka sklopka u glavi. Sponzoruša? Napumpana? Zna li on tko sam ja? Ili možda zna, pa govori iz predrasuda i iz pozicije slabog intelekta?" napisala je Pišek na Instagramu, a onda je pojasnila kako se obračunala s umirovljenikom za volanom. "Ništa. Priđem ja tom otvorenom prozoru, nalaktim se i pitam. Persiranje je nestalo netragom. 'Jesi li ti ti mene nazvao napumpanom sponzorušom?' 'Jesam', kaže ponosno. 'A što si drugo?' Zamišljam kako ga nokautiram i govorim: 'Gledaj. Neću te udariti jer si star i nemoćan. Shvaćam da zbog nemoći i impotencije mrziš žene i neću ti stajati na muku.'

I evo njega s briljantnim zaključcima na nivou primata: 'Ja? Impotentan?' I uspravi ponosno svih svojih 80-ak godina i sažme svu životnu mudrost koju je putem pabirčio i istisne iz sebe: 'Skini gaće sada da ti pokažem tko je impotentan', dodala je Pišek. Ja se vratim persiranju, svjesna da je bolje i verbalno se udaljiti od gnjevnog ranjenika, potpuno pomirena da ovu bitku gubim. "Gospodine, što vam pada na pamet. Pogledajte se. Ni za sve pare ovog svijeta." Zadovoljan sam sobom, on teatralno poentira, nesvjestan da smo mu jedina publika ja i gospođa s početka priče. 'Eto! Rekao sam! Pare!' Tući ga ne smijem, u verbalno blato s njim ne želim, povukla sam se. "Naš lijepi Zagreb i njegovi kvartovski džentlmeni", zaključila je objavu na Instagramu.