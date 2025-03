Nove epizode 'Dosjea Jarak' već se snimaju i žešće su no ikad: 'Radimo priče o kracima srpske mafije u Hrvatskoj'

Ekipa 'Dosjea Jarak' ne staje, dapače, tijekom snimanja novih epizoda idu žestoko, 'odmah u glavu'. Andrija Jarak i Dario Todorović sa svojom ekipom proteklog vikenda snimali su nove epizode, a uskoro je stigla i vijest koja je još jedna potvrda koliko važan i kvalitetan posao radi ekipa 'Dosjea Jarak'. Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv Srđana Mlađana, a zbog saznanja objavljenih u prve dvije epizode druge sezone 'Dosjea Jarak'.

Nove epizode 'Dosjea Jarak' su u pripremi, a gledatelje će odvesti širom regije kako bi progovorili i o jednoj od najkompleksnijih priča regionalnog podzemlja. "Idemo odmah žestoko, odmah 'u glavu'. Ne bih još otkrivao previše, ali radimo priče o kracima srpske mafije koji se protežu po Hrvatskoj, o čemu Andrija mnogo toga zna. Osobito sam sretan jer radimo i jednu priču koju već dugo želim raditi. Jednu u kojoj se isprepliću organizirani kriminal i kultura, a koja je po meni jedna od najznačajnijih koje su se ikad dogodile u Hrvatskoj. Baš smo jučer snimili intervjue koji su bili odlični i bit će mi gušt provesti sate i dane uz scenarij, a kasnije i montažu, kako bih je ispleo u jednosatnu epizodu", otkriva Dario Todorović.

Andrija Jarak raduje se novim epizodama te najavljuje da ga priče vode izvan granica Hrvatske. "Promatramo što se događa oko nas, jer teme kojima se bavimo naizgled su slične gdje god da se dogode, ali naravno, imaju svoje specifičnosti. Godinama promatram što se događa u regiji gdje postoje zločinačke organizacije koje lede krv u žilama, ali i mojim venama dodaju adrenalin kojem ne mogu odoljeti.

Na RTL-u, uz ovu sjajnu ekipu koja danonoćno razmišlja, kopa i rudari kako bi pronašli kvalitetne sugovornike i teme, konačno se mogu pozabaviti temama iz regije koje su istinski profesionalni izazov. U sljedećim se epizodama bavimo intrigantnom temom iz susjedstva koja je svima poznata barem u podsvijesti, ali ćemo se potruditi da zainteresiramo gledatelje. Jako se veselim baš sljedećim epizodama jer i od mene traže da još brže i kristalnije mislim. Volim taj osjećaj. Dosadašnjim smo temama pokazali da možemo iz svih kuteva ispričati priču, gledatelji reagiraju izvrsno, pa sad mogu samo reći, čekajte nas - donosimo desertnu ponudu iz sektora crne kronike. Crni, kvalitetni šećer", najavljuje Jarak.

Reakcije na pet epizoda druge sezone su sjajne. "Ljudi se sve više javljaju sa svojim sugestijama oko toga što bi htjeli da iduće radimo, pišu nam, komentiraju, sugeriraju i očito prepoznaju silni trud koji ulažemo u 'Dosje Jarak'. Komentari koje dobivamo nas baš pune optimizmom za dalje. Da ne ostane sve samo na lijepim riječima - i brojke potvrđuju da imamo baš vjernu publiku. Mnogo gledatelja odlučilo se na pretplatu za Voyo baš zbog 'Dosjea'. Veseli nas što smo privukli i velik broj mladih gledatelja", otkrio je Todorović.

Gledatelje je, tijekom pet epizoda druge sezone 'Dosjea Jarak' posebno šokirala priča o Srđanu Mlađanu. "Neki su nam rekli da od njih imaju i noćne more zbog toga što se epizode bave iznimno brutalnim, suludim, a opet tako stvarnim ubojstvima koja je počinio čovjek koji bi uskoro trebao izići na slobodu. Imamo ekskluzivnu ispovijest čovjeka koji je Mlađanu bio kum u zatvoru i koji tvrdi - on ne spava, već planira nova ubojstva. Te dvije epizode su kao triler isprepletene jezom, snažnom emocijom i stvarno neočekivanim izjavama", zaključuje suautor 'Dosjea Jarak'.

Sjajna ekipa 'Dosjea Jarak', zaključuju autori dokumentarnog serijala, mora biti složna pri odabiru tema za nove epizode. "Što intrigantnije, to bolje. Moramo se složiti međusobno da je tema dovoljno neispričana, namjerno ili ne, sa svojim joj pristupom moramo otvoriti krak kojim se kasnije, ako ima volje, trebaju baviti institucije. Mi nismo detektivi, istražitelji, patolozi, oni koji ekshumiraju ili rade bilo čiji posao. Mi otkrivamo skriveno, analiziramo ono što je na stolu, nudimo onima koji imaju što reći da kažu i imamo veliko poštovanje prema žrtvama i obiteljima. Poštujemo iznad svega i gledatelje i donosimo samo one teme iza kojih naš mali, ali vrlo energični tim stoji svojim integritetom. Kad smo spremni to uložiti, onda znate da mislimo na svaki detalj. Dakle, intrigantno, uzbudljivo, važno za društvo i pojedinca - dobro je došlo u naš Dosje", zaključio je Andrija Jarak.

