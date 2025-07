Nova TV ima novi sadržaj, a opet - uvijek isti. Stječe se dojam da su turske serije jedini domet te televizije

Prijenos okupljanja za koncert Marka Perkovića Thompsona // Voyo - dvije ruže

Rijeke ljudi slijevale su se tijekom dana preko Mosta slobode, ali i iz drugih pravaca, sve do hipodroma gdje se do navečer skupilo više-manje pola milijuna ljudi na rekordnom koncertu Marka Perkovića Thompsona. Pa iako se niti na jednoj od televizija sam glazbeni spektakl nije mogao pratiti uživo (iako je velik interes postojao), pohvale idu RTL-u koji je na platformi Voyo organizirao upravo praćenje okupljanja fanova uživo. Tijekom dana, izmjenjivali su se kadrovi hipodroma, s Mosta slobode, ispred Velesajma, s Glavnog kolodvora, Bundeka... Mnogi su tako uživo imali prilike pratiti stvarno stanje na terenu, a tamo gdje su kamere bile postavljene među ljude, fanovi su na njih odlično reagirali. Mahali su, pozirali, raspitivali se gdje će se moći vidjeti, a posebno su simpatični bili pozdravi upućeni uglavnom majkama. "Mama, vidi, još sam živ!", "Mama, dobro sam", "Mama, vidiš da je sve ok", bile su najčešće poruke, koje su se uglavnom referirale na najavljeni kaos, a koji je izostao. Vrlo je vjerojatno očekivani kaos nosio dio razloga za postavljanjem tolikog broja kamera, no s obzirom na to da je cijeli događaj prošao bez ekscesa, i kamere su u konačnici poslužile tek kao simpatičan dodatak.

FOTO Demontira se pozornica na kojoj je Thompson nastupao u subotu

Kosti // RTL - četiri kaktusa

Ostaje otvoreno pitanje čime će se sada mediji baviti kada je toliko najavljeni koncert prošao. Prvi znakovi sezone kiselih krastavaca već su naveliko prisutni na malim ekranima, a jedan od glavnih predvodnika su "Kosti". Serija koja se originalno emitirala od 2005. do 2017. godine pojavi se u večernjem terminu na RTL-u kad god temperature dosegnu 30 stupnjeva i ne skida se s programa do jeseni. Tako je i sada pa se svakog dana navečer mogu pogledati čak dvije epizode, sve naravno već viđene. Identificirali su Temperance Brennan i Seeley Booth iste kosti već mali milijun puta, a da je suditi po RTL-u, stekao bi se dojam da je produkcija serija na svjetskoj razini stala u prošlom desetljeću i ničeg novog u ponudi nema.

Daleki grad // NOVA TV - četiri kaktusa

S druge strane, Nova TV ima novi sadržaj, a opet - uvijek isti. Stječe se dojam da su turske serije jedini domet te televizije. Pronašli su svoj recept koji očito donekle funkcionira pa ne odustaju od njega koliko god nemaštovit bio. Sat i pol jedne pa sat i pol druge i tako svaku večer iz dana u dan... I nije da neke od tih serija nisu dobre, i nije da nemaju fanove, ali ne bi bilo loše dati priliku i drugim jezicima u školama stranih jezika da dobiju svojih pet minuta slave. Odustalo se s vremenom i od meksičkih, španjolskih, talijanskih, brazilskih, indijskih serija... kao da izbora nema. Još od slavne "1001 noći" te Šeherezade i Onura, koji su postavili trend prije sad već gotovo 20 godina, nema promjena pa ako neki ugovor i postoji, taj traje već znatno dulje od prosječnih hrvatskih brakova. U slučaju jedne televizije, malo mašte i raznolikosti zaista ne bi škodilo.

UEFA, Europsko prvenstvo za žene // HRT 2 - jedna ruža

Malo raznolikosti konačno se pojavilo, i to u sportskom programu, na Drugom programu HRT-a gdje se trenutno prenosi UEFA Europsko prvenstvo za žene, a koje se održava od 2. do 27. srpnja u Švicarskoj. Možda to nije najsigurniji recept, u smislu da nema mase fanova, kao niti veći broj zagarantiranih gledatelja, ali je svakako sadržaj koji vrijedi podržati i emitirati. Doduše, nema tu ni Hrvatske reprezentacije pa je interes svakako manji, ali u svakom je slučaju bolje, makar za sportsku motivaciju, emitirati originalan sportski sadržaj, nego još repriza.