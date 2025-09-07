Nova glavna urednica američkog Voguea odgovarat će izravno Anni Wintour. Može li je nadmašiti?

Kada je krajem lipnja svjetskim medijima odjeknula vijest da se slavna Anna Wintour nakon vrtoglavih 37 godina oprostila od pozicije glavne urednice američkog fashion časopisa Vogue, to je modnim znalcima zacijelo teško palo. Vjerujem kako je mnogima ipak trebalo malo više vremena da "probave" tu informaciju zato što je Anna pojam visoke mode pa sve, kada se spomene njezino ime – odmah asocira na taj čuveni modni časopis. Svi smo je mi nekako doživljavali kao strogu, odvažnu, zna što želi i definitivno za što radi. A gledajući na društvenim mrežama tijekom godina kako joj sa strahopoštovanjem prilaze svjetske face poput Kim Kardashian, Kate Moss, Heidi Klum, Rihanne i mnogih drugih – dalo se zaključiti da Wintour definitivno drži konce u svojim rukama.

Njezin je odlazak nazvan krajem jedne ere, i to s potpunim pravom. Mnogi su je nazivali i najmoćnijom ženom u svijetu mode. Na čelo Voguea stigla je 1988. godine, a od tada je potpuno preobrazila uredničku strukturu časopisa, usmjerivši ga na globalnu prepoznatljivost. Njezin prvi korak u redefiniranju modnih normi označilo je izdanje u kojem je model i manekenka Michaela Bercu pozirala u trapericama na naslovnici – potez koji je označio početak njezinih radikalnih inovacija. Ovaj izbor stila, spajanje traperica s visokom modom, dokinuo je dotadašnja rigidna pravila i učinio Vogue dostupnijim stvarnim ženama. Pod njezinim vodstvom, Vogue je postao najutjecajniji modni časopis na svijetu, često prepoznajući nove talente i trendove prije nego što bi postali mainstream. Također je otvorila vrata mnogim mladim dizajnerima i slavnim osobama, omogućivši im da postanu globalne zvijezde. Wintour nije samo oblikovala estetiku časopisa, već je svojim odlukama oblikovala i samu industriju, pretvarajući Vogue u simbol prestiža, inovacija i stila. Njezina ostavština u svijetu mode nezamjenjiva je, a povlačenje s pozicije urednice označava kraj jedne ere. No Wintour će i dalje igrati ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti Condé Nasta i Voguea na globalnoj razini.

I sada, nakon mjeseci neizvjesnosti i pitanja tko će je zamijeniti, došao je dan kada se saznala i ta informacija. Anna je 2. rujna predala časopis u ruke svojoj mlađoj nasljednici, a tu je ulogu preuzela Chloe Malle, 39-godišnjakinja rodom iz New Yorka koja je svakako slovila za glavnu favoritkinju za preuzimanje prestižne pozicije u američkom Vogueu. Malle, koja je do sada obnašala funkciju urednice portala Vogue.com i suvoditeljice tjednog podcasta o modi i kulturi "The Run-Through", vodit će i kreativni i urednički smjer časopisa te će odgovarati izravno Anni Wintour, piše Vogue. Zanimljivo je kako će Wintour naposljetku ostati globalna voditeljica Voguea, kao i glavna urednica sadržaja u Condé Nastu, gdje upravlja časopisima GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit i Teen Vogue. Chloe Malle će preuzeti svakodnevno vođenje Voguea u tiskanom i digitalnom izdanju te će redovito izvještavati Wintour o svim novostima.

– Volim ovaj časopis, volim sadržaj koji stvaramo i volim urednike koji ga stvaraju. Vogue je već oblikovao ono što jesam, a sada sam uzbuđena zbog mogućnosti da upravo ja oblikujem Vogue – istaknula je presretna Malle nakon što je dobila ulogu života, a naravno tek će se vidjeti kako će se snaći na čelu tog prestižnog i prepoznatljivog časopisa.

– Moda i mediji razvijaju se vrtoglavom brzinom i presretna sam – i zadivljena – što sam dio toga – bez zadrške je dodala Chloe te istaknula: – Također se osjećam nevjerojatno sretnom što mi je Anna još uvijek blizu, kao mentorica – ispričala je, prenose mediji. Kada je riječ o Anninoj odluci da je zamijeni Malle, ona je to objasnila ovako:

– Kada je odlučeno da ćemo zaposliti nekoga tko će uređivati američki Vogue, što mi dopušta da se intenzivnije posvetim Vogueovu višestrukom rastu među globalnom publikom i publikacijama te događajima poput Met Gale i Vogue Worlda, znala sam da imam samo jednu priliku da to učinim ispravno. Chloe se često znala dokazivati da može pronaći ravnotežu između duge, jedinstvene povijesti američkog Voguea i njegove budućnosti. Presretna sam što ću nastaviti raditi s njom kao njezina mentorica, ali i kao njezina učenica, dok nas i našu publiku vodi tamo gdje nikada nismo bili – ispričala je slavna nekadašnja urednica i time svima dala do znanja da uopće ne sumnja u svoju odluku da je zamijeni ova 39-godišnjakinja.

Također, lijepo je vidjeti kako zrelija i iskusnija Anna Malle opisuje kao jednu od "Vogueovih tajnih oružja". – Nije toliko zakopana u industriji da propušta svijet: poput najboljih dizajnera, ona razumije širu sliku mode, njezinu ulogu u oblikovanju ne samo onoga što je na modnoj pisti već i promjenjive tkanine modernog života. Iako joj glamur crvenih tepiha nije stran, njezin talent leži u originalnom razmišljanju i marljivom radu – rekla je i svima pokazala kako je doista lijepo kada žena ženu podržava, i to bez zadrške i ustručavanja.

Kada je riječ o privatnom i poslovnom životu nove glavne urednice, ova Newyorčanka započela je karijeru u Vogueu 2011. kao urednica za društvene teme, pa je vodila reportaže o vjenčanjima i društvenim događajima te pisala o modi, interijerima, ljepoti, zdravlju pa čak i politici. Zanimljivo je kako je uredila i nekoliko knjiga za Vogue. Od 2016. do 2023. radila je i kao suradnička urednica, nadgledala je posebne projekte i pisala članke. Chloeini tekstovi objavljivani su i u prestižnim publikacijama poput The New York Timesa i The Wall Street Journala te u Architectural Digestu.

Njezini uspjesi i brojke koje se vežu za njih govore sami za sebe. Otkako je u jesen 2023. godine preuzela uredničku palicu Vogueova web-izdanja, izravni promet na portalu se udvostručio. Tako je njihova internetska stranica zabilježila ogroman rast u svim ključnim metrikama, a to uključuje i jedinstvene preglede i vrijeme provedeno na stranici. Osim toga, bila je i ključan "faktor" u širenju novih formata, kao što je pokretanje uspješnih projekata Dogue i Vogue Vintage Guidea. Znatno je podigla i profil rubrike o vjenčanjima, povećavši količinu sadržaja za 30 posto i postigavši rekordnu angažiranost čitatelja.

– Svoju sam karijeru u Vogueu gradila radeći na svim platformama – od tiska do digitalnog, od zvuka do videa, događaja i društvenih medija – istaknula je i sama Malle bez lažne skromnosti. Ona, naime, danas živi na prestižnom Manhattanu sa suprugom Grahamom McGrathom Albertom i dvoje djece, sinom Louisom rođenom u svibnju 2020. i kćerkicom Alice rođenom u travnju 2022. te psićem Lloydom. U braku je od 2015., a ona i suprug vjenčali su se u obiteljskoj kući "Le Coual" u jugozapadnoj Francuskoj, koju je Chloe inače naslijedila od svojih roditelja. Upravo ta kuća za nju je posebno mjesto zato što je ondje odrasla i provodila ljetne praznike. Važno je napomenuti i njezinu obiteljsku pozadinu. Naime, Chloe Malle je kći hollywoodske ikone, glumice Candice Bergen i francuskog redatelja Louisa Mallea. Također, priznala je da je svjesna svog privilegiranog položaja, nazivajući se "ponosnom 'nepo bebom'" te je istaknula da je njezina obitelj bila snažna motivacija za rad i profesionalni razvoj. Njezin otac Louis Malle, koji je preminuo u studenom 1995., bio je francuski redatelj poznat po filmovima poput "My Dinner with Andre" i "Au revoir les enfants".

Ono što je svakako privuklo i veliku pozornost javnosti u danima kada je imenovana novom urednicom američkog Voguea jest da je njezina majka, 79-godišnja Candice, utjelovila Edin Frick, urednicu u Vogueu, u seriji "Sex and the City", što je dodatno povezalo njezinu obitelj i samu Chloe s modnom industrijom. Edin Frick bila je lik koji je uvelike podsjećao na Annu Wintour, čime je serija zapravo stvorila intrigantnu paralelu između stvarnog i fiktivnog svijeta mode.

Nova urednica američkog Voguea odrasla je između Los Angelesa i New Yorka, a u djetinjstvu je ljeta provodila i u Francuskoj. Obitelj se 1987. preselila u Los Angeles zbog uloge njezine majke u seriji "Murphy Brown", a nakon toga su se vratili u New York 2000. Odrasla je u okruženju bogatom kulturnim utjecajem. Diplomirala je komparativnu književnost i pisanje na Sveučilištu Brown, na kojemu su studirali i Emma Watson, John Krasinski, John F. Kennedy mlađi, Ted Turner, Julie Bowen i mnogi drugi danas utjecajni ljudi. Da je bila marljiva, vidjelo se još na studiju kada je uređivala sveučilišni tjednik i provela semestar na Sorbonnei u Parizu. Odmah nakon što je diplomirala, radila je kao novinarka za New York Observer, a zatim je, kako smo već naveli, surađivala i s drugim prestižnim publikacijama.

Ostaje nam vidjeti hoće li Chloe Malle biti dovoljno inovativna i odvažna kao i Anna Wintour, hoće li redefinirati modne norme kao što je to činila i njezina prethodnica te kakve će sve poteze napraviti kako bi se istaknula. Očito je kako se Anna zasitila posla koji je obnašala vrtoglavih 37 godina, a sada je red došao na novu, mlađu i svježiju energiju koja mora pronaći svoj jedinstveni put u časopisu koji i danas diktira trendove i norme u svijetu mode.